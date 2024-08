L’excellent émulateur RetroArch débarque sur iPhone (SNES, N64, PS1, PSP, …)

Après Delta pour les consoles Nintendo et autre Gamma pour la PlayStation originale, voici que RetroArch débarque sur l'iPhone de manière officielle. Pour nous, c'est le meilleur émulateur du marché, avec une compatibilité incroyable qui va de l'Atari à la PlayStation Portable (PSP) en passant par la Super Nintendo, la N64 ou encore la PS1. Mieux, RetroArch est doté d'innombrables options qui permettent de personnaliser l'expérience jusqu'au bout des pixels. Un must, d'autant qu'il est gratuit, sans publicité et directement fonctionnel.

Découvrez l'émulateur RetroArch

RetroArch est un frontend/framework gratuit, sans publicité, open source et multiplateforme pour les émulateurs, les moteurs de jeu, les jeux vidéo, les lecteurs multimédia et d'autres applications. Les systèmes pris en charge se présentent sous la forme de noyaux libretro.

Si vous nous suivez, vous savez que nous avions déjà présenté RetroArch lors d'un tutoriel pour charger des jeux supplémentaires dans la PlayStation Mini Classic. L'émulateur open-source est compatible avec la plupart des systèmes et s’appuie sur l’API libretro pour fournir une interface cohérente partout (avec des thèmes). Mais ce qui distingue RetroArch du reste, c’est le fait qu'il ait adopté des technologies modernes comme le support pour les shaders GPU avancés, le contrôle de taux dynamique, ou encore l’utilisation de l’API Vulkan pour un rendu graphique optimisé sur les appareils récents. Idéal pour lancer ses jeux rétro préférés sur l'iPhone. Ni une ni deux, nous avons testé l'émulateur avec Metal Gear Solid, un classique indémodable. Et contrairement à Gamma qui avait du mal à le faire tourner, ici tout est incroyablement fluide et jouable en un clin d'oeil.



Alors oui, l'interface est moins léchée et plus complexe, mais elle permet de faire autrement plus de choses que ses concurrents. Même Delta, pourtant très soigné, n'est pas au niveau. Idem pour PPSSPP.



L'application du jour est compatible iPhone, iPad et Apple TV, et les développeurs ont annoncé une sortie prochaine sur Mac, génial !



Regardez notre petite vidéo de démonstration :

Jouer à Metal Gear Solid sur iPhone grâce à RetroArch ça donne le sourire ! pic.twitter.com/cLg01gho11 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) May 16, 2024

Les consoles dans Retro Arch

Les consoles et noyaux inclus dans :

2048

Amstrad - CPC (CrocoDS)

Amstrad - CPC/GX4000 (Caprice32)

Arcade (FinalBurn Neo)

Atari - 2600 (Stella 2014)

Atari - 2600 (Stella)

Atari - 5200 (Atari800)

Atari - 5200 (a5200)

Atari - 7800 (ProSystem)

Atari - Lynx (Handy)

Bandai - WonderSwan/Color (Beetle Cygne)

Commodore - Amiga (PUAE)

Commodore - C128 (VICE x128)

Commodore - C64 (VICE x64, rapide)

Commodore - C64 (VICE x64sc, précis)

Commodore - C64 SuperCPU (VICE xscpu64)

Commodore - CBM-II 5x0 (VICE xcbm5x0)

Commodore - CBM-II 6x0/7x0 (VICE xcbm2)

Commodore - PET (VICE xpet)

Commodore - PLUS/4 (VICE xplus4)

Commodore - VIC-20 (VICE xvic)

Dinothawr

Fairchild ChannelF (FreeChaF)

GCE - Vectrex (vecx)

Game Music Emu

Handheld Electronic (GW)

MSX/SVI/ColecoVision/SG-1000 (blueMSX)

Mattel - Intellivision (FreeIntv)

NEC - PC Engine / CD (Beetle PCE FAST)

NEC - PC Engine / SuperGrafx / CD (Beetle PCE)

NEC - PC Engine SuperGrafx (Beetle SuperGrafx)

NEC - PC-98 (Neko Project II Kai)

Nintendo - DS (DeSmuME)

Nintendo - DS (melonDS DS)

Nintendo - Game Boy / Color (Gambatte)

Nintendo - Game Boy / Color (Gearboy)

Nintendo - Game Boy / Color (SameBoy)

Nintendo - Game Boy / Color (TGB Dual)

Nintendo - Game Boy Advance (VBA Next)

Nintendo - Game Boy Advance (VBA-M)

Nintendo - Game Boy Advance (gpSP)

Nintendo - Game Boy Advance (mGBA)

Nintendo - NES / Famicom (FCEUmm)

Nintendo - NES / Famicom (Mesen)

Nintendo - NES / Famicom (Nestopia UE)

Nintendo - NES / Famicom (QuickNES)

Nintendo - Nintendo 64 (Mupen64Plus-Next)

Nintendo - SNES / SFC (Snes9x 2005)

Nintendo - SNES / SFC (Snes9x 2010)

Nintendo - SNES / SFC (Snes9x)

Nintendo - SNES / SFC (bsnes-hd beta)

Nintendo - SNES / SFC / Game Boy / Color (Mesen-S)

Nintendo - Virtual Boy (Beetle VB)

PocketCDG

Quake (TyrQuake)

Rick Dangerous (XRick)

SNK - Neo Geo AES/MVS (Geolith)

SNK - Neo Geo CD (NeoCD)

SNK - Neo Geo Pocket / Color (RACE)

ScummVM

Sega - MS/GG (SMS Plus GX)

Sega - MS/GG/MD/CD (Genesis Plus GX Wide)

Sega - MS/GG/MD/CD (Genesis Plus GX)

Sega - MS/GG/MD/CD/32X (PicoDrive)

Sega - MS/GG/SG-1000 (Gearsystem)

Sega - Saturn (Beetle Saturn)

Sharp - X68000 (PX68k)

Sinclair - ZX Spectrum (Fuse)

Sony - PlayStation (Beetle PSX HW)

Sony - PlayStation (Beetle PSX)

Sony - PlayStation (PCSX ReARMed)

Sony - PlayStation Portable (PPSSPP)

Texas Instruments TI-83 (Numero)

Thomson - MO/TO (Theodore)

Vircon32

VirtualXT

WASM-4

Watara - Supervision (Potator)

Les options de Rétro Arch

Mieux, RetroArch prend en charge un large éventail de fonctionnalités, y compris :

Netplay

Soft patching

RetroAchievements

Sauvegarde des états

Prise en charge des contrôleurs MFi

Remappage des touches par cœur ou par jeu

Gyro

Cheats

Superpositions personnalisées

Shaders

Avance et retour rapide

Artwork du jeu

Traductions

Gestion avancée de la latence

Comment jouer avec RetroArch sur iPhone

Si vous voulez jouer à des jeux anciens, il suffit d'avoir la ROM correspondante (et le jeu en physique à la maison pour rester dans la légalité) et de suivre ces quelques étapes :

Installez RétroArch sur iPhone

Lancez l'application Tapez sur "charger du contenu" Allez chercher le fichier d'un jeu que vous avez préalablement téléchargé sur votre iPhone Choisissez parmi les moteurs proposés (en prenant soin de faire le bon choix : un jeu de PS1 ne tournera pas avec un moteur de Game Boy) Et profitez !

On ne le redira pas assez, RetroArch est ce qui se fait de mieux en émulateur, avec des tonnes de consoles intégrées, des tonnes de possibilités de personnalisation, la compatibilité avec les manettes, la sauvegarde des états, le jeu en réseau et plus encore.

