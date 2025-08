Bloomtown: A Different Story est une superbe alternative à Stardew Valley

Bloomtown: A Different Story est un jeu de rôle japonais (JRPG) narratif signé Twin Sails qui combine combats au tour par tour, dressage de démons et simulation sociale dans une ambiance évoquant l’Amérique des années 60. Ce RPG mobile, avec son esthétique pixelisée et ses thèmes sérieux, offre une expérience captivante où la vie quotidienne côtoie des mystères surnaturels. Voici notre avis sur ce jeu qui a déjà séduit les joueurs sur Steam et Nintendo Switch.

Un univers à deux facettes

Vous incarnez Emily, 12 ans, et son frère Chester, en vacances chez leur grand-père dans la charmante Bloomtown. Cette ville, avec son cinéma, sa bibliothèque et ses parcs, cache un secret : l’Envers-Monde, un royaume obscur où des démons provoquent la disparition d’enfants. Guidée par une vision de Satan, Emily doit sauver la ville, accompagnée de Chester, de leur amie Ramona et de Hugo, un chien parlant.

Une narration profonde

Le jeu mêle exploration légère et thèmes graves, comme la maltraitance ou le meurtre, traités avec soin. Les quêtes secondaires et les interactions avec les habitants, comme découvrir l’immortalité de Hugo, enrichissent une histoire évoquant Stranger Things. Pour ne pas gâcher votre plaisir, nous n'en dirons pas plus ici.

Un gameplay diversifié

Le gameplay alterne entre simulation de vie et RPG, comme un certain Stardew Valley. À Bloomtown, vous effectuez des tâches quotidiennes : jardinage, cuisine, ménage chez votre grand-père, ou travail à l’épicerie pour gagner de l’argent. Vous pouvez aussi emprunter des livres, pêcher ou explorer. Ces activités développent quatre traits d’Emily – Charme, Intelligence, Courage, Compétence – qui influencent ses interactions (ex. : répondre aux adultes avec Intelligence) et ses performances (ex. : réussir des tâches avec Compétence). Les jets de dés, basés sur ces traits, déterminent le succès de décisions audacieuses ou d’actions contre les démons.



Les relations sociales sont centrales. Passer du temps avec vos équipiers (Chester, Ramona, Hugo) renforce vos liens, débloquant des capacités comme l’agilité de Chester (double l’évasion en combat) et même des quêtes secondaires, comme l’histoire de Hugo. Ces moments ajoutent à l'ambiance.

Combats stratégiques dans l’Envers-Monde

Dans l’Envers-Monde, accessible via des portails, les combats au tour par tour sont dynamiques. Votre équipe affronte des démons avec des sorts, des armes de mêlée ou à distance achetées au mont-de-piété. Chaque membre agit à tour de rôle, suivi des ennemis. Le système, simple mais amusant, met en avant des armes enfantines et des sorts colorés. Après avoir étourdi un démon, vous pouvez le capturer pour l’équiper, obtenant ses sorts et bonus. Les démons capturés peuvent être fusionnés ou sacrifiés pour renforcer d’autres, offrant des centaines de synergies. Pour information, un démon reflétant la personnalité d’Emily vous accompagne dès le début.

Une expérience envoûtante

Avec son mélange de simulation sociale, de combats engageants et de narration immersive, Bloomtown séduit par son esthétique et sa profondeur. Il a tous les atouts pour venir embêter le roi du genre, Stardew Valley, notamment parce qu'il ne s'agit pas d'un clone, loin de là.

Notre avis sur "Bloomtown"

La note 4,5 / 5

Disponibilité et prix

Disponible sur iOS et Android (Play Store), avec le début du jeu gratuit puis un achat unique de 9,99 € pour tout débloquer. Le jeu de Twin Sails est d'ailleurs parfaitement traduit en français, ce qui est un plus indéniable. À vous de tester cette petite pépite !

Télécharger le jeu gratuit Bloomtown: A Different Story