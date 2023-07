Stardew Valley+ offre un magnifique RPG à Apple Arcade

Comme prévu fin juin, la star de ce mois de juillet sur Apple Arcade n'est autre que Stardew Valley, le jeu de ConcernedApe qui a été consacré meilleur jeu mobile en 2018, et qui faisait encore partie du top jeux 2022 avec une manette. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de simulation de vie et d'agriculture à la fois complet, prenant et relaxant, Stardew Valley est ce qui se fait de mieux dans la catégorie "Harvest Moon".

Stardew Valley+ est disponible sur Apple Arcade

Partez à la campagne pour cultiver une nouvelle vie dans ce RPG agricole infini aux multiples récompenses ! Avec plus de 50 heures de contenu et de nouvelles fonctionnalités propres au mobile, comme la sauvegarde automatique et les options de commandes multiples.

Commençons par revoir le trailer vidéo de Stardew Valley :

Dans Stardew Valley, le jeu de simulation agricole, il y a bien plus que de simples activités agricoles comme planter, arroser et récolter des cultures. Le gameplay offre une multitude de possibilités incluant l'artisanat, l'aventure, les relations, l'exploration, la pêche, et bien plus encore. Que ce soit en utilisant une manette MFi, Xbox, Switch ou PlayStation ou via l'écran tactile, Stardew Valley est une véritable perle.

Chaque action que vous entreprenez dans le jeu soulève des questions sur son utilité et les avantages qu'elle peut vous apporter à différents niveaux. Stardew Valley offre une expérience riche et variée où vous pouvez explorer et découvrir de nouvelles activités, nouer des relations avec les habitants de la ville, et trouver votre propre chemin vers le succès dans ce monde virtuel.



Ce qu'il faut retenir de Stardew Valley :

Transformez vos champs envahis de végétation en une exploitation agricole prospère et animée.

Élevez et nourrissez des animaux heureux, faites pousser des cultures saisonnières et concevez votre ferme à votre image.

Personnalisez votre personnage fermier et votre maison avec une multitude d'options.

Établissez-vous et fondez une famille parmi les 12 prétendants potentiels au mariage.

Devenez un membre actif de la communauté en participant aux Fêtes saisonnières et en accomplissant les quêtes des villageois.

Explorez de vastes et mystérieuses cavernes, affrontez des monstres dangereux et découvrez des trésors précieux.

Passez un agréable après-midi à pêcher dans les différents lieux de pêche locaux ou partez à la recherche de crabes en bord de mer.

Forez, cultivez des plantes et créez des produits artisanaux pour préparer de délicieux repas.

Le gameplay a été spécialement adapté au tactile sur iOS, avec des fonctionnalités spécifiques telles que la sélection automatique pour passer rapidement d'un outil à un autre et l'attaque automatique pour éliminer les monstres dans les mines.

Reprenez votre progression là où vous l'avez laissée grâce à la sauvegarde automatique, même si vous fermez l'application !

Jouez selon vos préférences grâce aux options de contrôle multiples, y compris l'écran tactile, le joystick virtuel, la prise en charge de GameVice et des manettes MFI.

Le jeu est entièrement localisé en français.

Profitez de la fonctionnalité de zoom avec la commande 'pincer pour zoomer'.

Découvrez un nouveau contenu solo comprenant des améliorations de la ville, des événements de rendez-vous amoureux, de nouvelles récoltes, des étangs de pêche, des chapeaux, des vêtements... et même de nouveaux animaux de compagnie ! Vous avez également d'autres surprises qui n'attendent qu'à être découvertes...



Allez, à vous de jouer, en tout cas pour ceux qui détiennent un abonnement Apple Arcade à 4,99 euros par mois. Le jeu est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Stardew Valley+