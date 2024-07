Grindstone offre 100 nouveaux niveaux sur Apple Arcade (+ avis)

Si vous avez un abonnement à Apple Arcade, vous ne pouvez pas passer à côté de Grindstone, un jeu lancé dès 2019 et qui vient de bénéficier d'une grosse mise à jour apportant plus de 100 nouveaux niveaux. Grindstone faisait d'ailleurs partie de notre top jeux 2019.

Grindstone ajoute plus de 100 niveaux !

Grindstone, du studio Capybara Games, figurait donc dans la vitrine lors du lancement d'Apple Arcade. Régulièrement mis à jour pour supporter les nouveaux appareils, améliorer l'expérience et proposer quelques nouveautés, Grindstone n'avait pourtant jamais été aussi soigné par ses développeurs que maintenant. En 2022 et en 2023, ce puzzle qui se joue à coup d'épée avait bien reçu 15, puis 50 puis 40 niveaux. Mais cette fois, la dernière mise à jour ajoute 100 niveaux inédits dans le cadre d'un nouveau monde : le Mystjiquevers.

Il semblerait que la Mystjique ait ouvert une espèce de nouveau portail en pleine ville et je ne pense pas qu'elle ait seulement demandé les autorisations nécessaires ! Elle l'a appelé son « Mystjiquevers » et elle prétend que s'y trouvent 100 tout nouveaux niveaux ; vous savez donc ce qu'il vous reste à faire : des pierres à briser vous attendent !

Notre avis sur Grindstone

Une Aventure épique !

L'univers de Grindstone est inimitable, conçu par les créateurs des titres primés Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Might & Magic: Clash of Heroes et Critter Crunch !

Le Mont Grindstone grouille de vilaines bestioles, c'est pourquoi vous partez à l'assaut de ce sommet périlleux où fortune, gloire, et danger vous attendent à chaque tournant. Avec plus de 300 niveaux de folie, vous n'allez pas pouvoir vous reposer de sitôt.

L'épée et l'esprit

Afin de progresser à travers les essaims de Creeps malveillants, vous devez montrer vos talents en résolution de puzzles ainsi qu'en maniement de l'épée.

L'objectif est de créer des combos gigantesques et de gagner de précieuses meules. Utilisez ces meules pour fabriquer de nouveaux équipements et surmonter les ennemis, obstacles, et boss retors que vous rencontrerez au fil des niveaux.



Un gameplay innovant qui permet d'éviter l'ennui et la répétitivité. Vous pensiez qu'il s'agissait d'un énième Candy Crush, pas du tout !

Une expérience unique

Grindstone combine des éléments de puzzle et de combat avec une esthétique singulière et, surtout, un gameplay addictif. Que vous soyez un fan de longue date des jeux de puzzle ou un nouveau venu, Grindstone est immanquable.

Télécharger Grindstone

Si vous n'avez encore jamais joué à ce jeu, je vous recommande vivement de l'essayer.



Grindstone est disponible en téléchargement sur iPhone, iPad et Mac avec un abonnement Apple Arcade à 6,99 €.

Télécharger le jeu Grindstone