La mise à jour finale de SP!NG sur Apple Arcade atteint les 1 400 niveaux !

Le jeu d'énigmes SP!NG de SMG Studio a reçu sa mise à jour finale hier soir, apportant un mode sans fin, des tas de nouveaux niveaux, et plus encore.



Nous partageons rarement les mises à jour de titres sur Apple Arcade, mais quand il s'agit d'ajouter de nouveaux niveaux et de contenus scénaristiques, ce n'est pas anodin. SP!NG de SMG Studio a été l'un des jeux les plus mis à jour sur Apple Arcade depuis son lancement et cette fois, il s'agit de la toute dernière version qui ajoute un nouveau mode sans fin, 90 nouveaux niveaux Rush, 3 nouveaux chapitres Play Perfect, 2 nouveaux chapitres The Lost Levels, et bien d'autres choses encore. Avec cette mise à jour, le jeu compte désormais plus de 1400 niveaux !

La fin de SP!NG

Voici le message de l'équipe derrière SPING :

Nous sommes ici pour annoncer la dernière mise à jour de SP! Ng. C'est vrai, nous terminons un soutien régulier pour le jeu, mais nous sortons en bang. Nous avons ajouté tellement de nouveaux niveaux et un mode sans fin, ce qui signifie que vous ne pourrez jamais terminer le jeu



Nous sommes fiers du jeu que nous avons réalisé et maintenant avec plus de 1400 niveaux, nous pensons qu'il est temps d'y mettre un terme.



Merci d'avoir joué et de tous les messages de merveille sur SP! Ng. Nous espérons que vous avez apprécié le voyage autant que nous avons apprécié de faire tous les niveaux.

Regardez la bande-annonce de SP!NG ci-dessous :

Quoi de neuf dans cette ultime mise à jour :

Nouveau mode sans fin ! Combien de temps pouvez-vous survivre ? Des niveaux sans fin et générés par la procédure pour tester votre patience, votre dextérité et votre endurance.

90 NOUVEAUX niveaux RUSH !

Affectez vos compétences avec 3 nouveaux chapitres parfaits. C'est 54 niveaux méticuleusement conçus qui requièrent précision et finesse.

2 nouveaux chapitres ajouté à The Lost Levels, soit 36 niveaux créés par l'imagination vive des concepteurs de niveau du studio.

Si vous souhaitez jouer à SP!NG, vous pouvez le télécharger sur Apple Arcade, en tout cas si vous avez un abonnement actif. Le contenu de SP!NG étant désormais complet, les nouvelles versions seront réservées à la correction de bug.

Télécharger le jeu SP!NG