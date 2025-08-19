Bleach: Brave Souls fête ses 10 ans avec son premier événement physique !

Le jeu mobile Bleach: Brave Souls, inspiré du célèbre manga et animé Bleach, célèbre son dixième anniversaire en grande pompe. Avec plus de 100 millions de téléchargements à travers le monde, ce titre d’action en 3D, développé par le studio japonais KLab, continue de soigner ses fans. Pour marquer cette décennie de présence sur l'App Store et le Play Store, KLab organise son tout premier événement hors ligne, le Bleach: Brave Souls 10th Anniversary Fest, qui se tiendra le 3 novembre 2025 au Tokyo Big Sight TFT Hall. Les billets sont déjà en vente, accompagnés d’une offre exclusive de produits dérivés.

Bleach: Brave Souls passe à la vitesse supérieure !

À la manière des rendez-vous Pokémon Go dans des lieux spéciaux, cet événement interactif met les fans au cœur de l’expérience. Jusqu’au 31 août, la campagne "Vote to Choose the Setlist! Original Live Song Voting" permet aux joueurs de choisir les chansons qui seront interprétées en direct. Une vidéo présentant les titres en lice a été publiée pour aider la communauté à faire ses choix :



L’événement promet des performances live, des moments uniques sur scène avec des voix emblématiques comme Masakazu Morita (Ichigo), Ryotaro Okiayu (Byakuya) et Show Hayami (Aizen), ainsi qu’une rare occasion de réunir la communauté qui soutient le jeu depuis dix ans.



Mais il faut savoir que les festivités ont débuté bien avant, avec des mises à jour riches en contenu. Les "Renewed Version Step-Up Summons" ont mis en avant Aizen et Byakuya, suivis du "Zenith Summons" avec Ichigo et Rukia. Une collaboration avec le groupe de rock d'Osaka "Co shu Nie" a également donné naissance à la chanson officielle du 10e anniversaire. Plus récemment, le projet "Playable Art" a introduit des versions estivales de Rangiku Matsumoto et Nelliel Tu Odelschwanck, inspirées des illustrations de Tite Kubo, avec des médailles d’échange anniversaires et un ticket de choix de personnage 5 étoiles.

Un RPG de qualité !

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Bleach: Brave Souls est un RPG qui transporte les joueurs dans l’univers du manga avec des graphismes 3D et des animations fidèles. Les commandes intuitives permettent de maîtriser les attaques emblématiques comme le Getsuga Tenshô d’Ichigo ou le Senbonzakura de Byakuya. Avec des modes variés, du mode histoire aux quêtes coopératives, le jeu offre une véritable incursion dans le monde des Shinigamis, Hollows et de la Soul Society. Le tout est traduit dans de nombreuses langues, dont le français. Attention, il s'agit d'un gatcha, ce que tout le monde n'aime pas.

Une étape majeure !

Cet anniversaire marque une étape majeure pour Bleach: Brave Souls, en espérant une nouvelle décennie remplie de nouveautés sur iOS et Android. Si vous en avez fait le tour, sachez que parmi les alternatives plus ou moins proches figurent Seven Deadly Sins ou encore Dragon Ball Dokkan Battle.

Télécharger le jeu gratuit Bleach: Brave Souls