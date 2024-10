Warframe fête ses 11 ans avec des mises à jour et évènements (Prime, 1999, mobile, etc)

A la PAX East 24, la licence Warframe a été l'honneur avec des informations sur plusieurs jeux, dont la version mobile. Le dernier stream des développeurs a détaillé le prochain Prime Warframe, un nouveau teaser pour la mise à jour majeure de Warframe : 1999, ainsi que les mises à jour Dante Unbound et Jade Shadows de Warframe. De plus, le studio a donné les détails des billets pour la TennoCon 2024, et bien d'autres choses encore.

Warframe continue d'évoluer

Côté mobile, Warframe étant désormais disponible dans le monde entier sur iOS, la version pour nos téléphones et tablettes recevra des mises à jour en même temps que les versions PC et console. Logique, étant donné que tout est jouable en cross play.



Si les différents jeux de la série vont être mis à jour dans les jours qui viennent, il y a aussi plusieurs "alertes" spécifiques au 11è anniversaire de Warframe. Elles ont commencé le 22 mars, et dureront pendant huit semaines.

Cette année, deux alertes en mode Défi se joignent au 11e anniversaire ! Au cours des semaines 3 et 7, vous pourrez affronter des alertes ressemblant à la difficulté de la Voie de l'acier, sans avoir à débloquer la Voie de l'acier et avec les récompenses habituelles de la Voie de l'acier !



Nous avons également parlé du Dex Nikana qui sera offert gratuitement à tous les joueurs le 27 mars, en même temps que Dante Unbound ! Vous recevrez automatiquement l'arme dans votre boîte de réception lorsque vous vous connecterez.

Pour en revenir au jeu principal, disponible sur toutes les plateformes, sachez que Dante Unbound, la suite de la mise à jour majeure "Whispers in the Walls" est attendue cette semaine. Cette mise à jour aidera Drusu à protéger le Leverian aux côtés du 56ème Warframe, Dante.





Regardez la bande-annonce de cette mise à jour ci-dessous :

Découvrez le teaser de Warframe : 1999 Aoi Protoframe ci-dessous :

Le stream a également révélé une partie de la mise à jour Jade Shadows qui arrivera dans le futur en tant que prochaine quête narrative. En clair, il y aura de quoi vous amuser !

Notre avis sur Warframe

Nous l'avions testé dès sa sortie, Warframe est un excellent TPS (jeu de tir à la troisième personne) qui est à la fois beau, très bien pensé et original. Sans oublier qu'il offre une action frénétique très addictive.

Warframe est, de base, un titre très rapide. Avec l'écran tactile, l'équipe de Digital Extremes a fait un excellent travail en transposant les contrôles avec quelques options exclusives. Comme dans Dead Cells, Warframe dispose d'attaques automatisées par défaut, ce qui ne gâche pratiquement pas le plaisir. Mais si vous avez une manette, autant désactiver cette fonction.



La partie graphique est impressionnante, tout comme le modèle économique. Warframe est un jeu gratuit depuis le début, et le temps a montré que le studio savait bien géré l'équilibre sans forcer la main aux joueurs.



Si vous souhaitez jouer à Warframe Mobile sur iOS, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS dès maintenant.

