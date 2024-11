The Battle Cats fête ses douze ans sur mobile !

The Battle Cats, avec sa liste unique de personnages comme les chats ninja, les chats poissons et le « chat grossier », continue de captiver par son concept excentrique. Peu de titres peuvent se targuer de durer autant, comme Angry Birds, Minecraft, WoW et autre GTA 5. Pour marquer son douzième anniversaire (dix sur iOS), le studio Ponos célèbre cette étape avec une campagne publicitaire captivante sur le thème de l'ère Sengoku.

Une pub pour The Battle Cats

Plongez dans le monde de la période Sengoku avec la nouvelle publicité de The Battle Cats, où vous pourrez découvrir un mélange d'art historique, de gameplay stratégique et d'humour caractéristique du jeu, le tout enveloppé dans le concept original des boîtes de nourriture pour chat.

En collaboration avec R/GA, la campagne « The Way of the Cat » a été lancée, rappelant l'attrait des joueurs pour ce spécimen.



Seiichiro Sano, COO et directeur général de Ponos, a déclaré :

Alors que nous célébrons les 12 ans de The Battle Cats, nous sommes ravis de remettre en question les perceptions et de mettre en valeur la profondeur stratégique du jeu. Cette collaboration avec R/GA honore notre héritage tout en invitant les nouveaux joueurs à découvrir le frisson du gameplay tactique d'une nouvelle manière.

Notre avis sur The Battle Cats

Pour ceux qui hésitent à se lancer, voici les points clés de The Battle Cats, un Tower Defense pas comme les autres :

Gameplay sans fin : le jeu offre une incroyable variété de niveaux avec des difficultés différentes, vous assurant de passer des centaines d'heures à jouer et de toujours trouver quelque chose de nouveau à défier.

: le jeu offre une incroyable variété de niveaux avec des difficultés différentes, vous assurant de passer des centaines d'heures à jouer et de toujours trouver quelque chose de nouveau à défier. Mécanique de gacha équitable : le système de gacha dans The Battle Cats est étonnamment équilibré. Vous pouvez gagner de la nourriture pour chat et des tickets rares sans ressentir le besoin de dépenser de l'argent réel. Mais, évidemment, de nombreux joueurs craquent et mettent la main à la poche.

: le système de gacha dans The Battle Cats est étonnamment équilibré. Vous pouvez gagner de la nourriture pour chat et des tickets rares sans ressentir le besoin de dépenser de l'argent réel. Mais, évidemment, de nombreux joueurs craquent et mettent la main à la poche. Effort artistique : chaque unité de chat présente des conceptions et des animations uniques et bien conçues, reflétant un effort créatif important.

: chaque unité de chat présente des conceptions et des animations uniques et bien conçues, reflétant un effort créatif important. Support exceptionnel : Ponos fournit un support client exceptionnel. J'ai subi plusieurs pertes de compte, et à chaque fois, Ponos a été incroyablement utile pour récupérer mes données, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je continue à jouer.

: Ponos fournit un support client exceptionnel. J'ai subi plusieurs pertes de compte, et à chaque fois, Ponos a été incroyablement utile pour récupérer mes données, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je continue à jouer. Engagement communautaire : l'interaction de Ponos avec la communauté via Instagram et les événements en jeu est véritablement engageante, améliorant l'expérience de jeu.

: l'interaction de Ponos avec la communauté via Instagram et les événements en jeu est véritablement engageante, améliorant l'expérience de jeu. Histoire : le scénario, très original, a également une profondeur inattendue, rendant le jeu encore plus agréable.

Télécharger The Battle Cats

Prêt à vous engager dans ce jeu de stratégie original ? Vous pouvez télécharger The Battle Cats gratuitement sur l'App Store ou le Google Play Store, avec des options d'achats intégrés pour gagner du temps.

Télécharger le jeu gratuit The Battle Cats