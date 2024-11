Call of Duty Mobile fête ses 5 ans avec la saison 10 et la carte Krai

Malgré une concurrence toujours plus rude sur l'App Store et le Play Store, Call of Duty Mobile n'a rien perdu de sa superbe, même cinq ans après ses débuts. Si vous faites partie des fans de la licence, COD Mobile fête son anniversaire avec non seulement une toute nouvelle carte, mais aussi une toute nouvelle saison, la dixième. L'occasion de relancer l'intérêt du jeu de shoot d'Activision.

Call of Duty Mobile fête son anniversaire

Dans la Saison 10 : 5e anniversaire et la Saison 11, Call of Duty propose de nombreuses nouveautés. Une nouvelle carte de type Battle Royale, Krai, offre des décors urbains et permet aux joueurs de développer des stratégies uniques. Au pied des montagnes de l'Oural, la nouvelle map propose de nombreux points d'intérêt à explorer et même sa propre mission basée sur l'histoire pendant que vous incarnez Urban Tracker et Kumo-chan pour explorer le sanatorium abandonné.

Les joueurs les plus assidus seront bien sûr gratifier de nombreuses récompenses en guise de remerciement. Le Challenge HQ regorge de mini-jeux, d’événements thématiques, d’événements de connexion, et bien d'autres moyens de remporter de l'équipement gratuit. Sans oublier les nombreux défis inspirés du tarot et le tout nouveau pass de combat de la saison 10.

Fêtez cinq ans de Call of Duty®: Mobile avec la sortie de la Saison 10 : 5e anniversaire ! Passez au niveau supérieur en Battle Royale avec la toute nouvelle carte BR, Krai, et ses cinq points d'intérêt uniques. Choisissez votre destin parmi les cinq types de missions spéciales pour obtenir des cartes de visite gratuites sur le thème du tarot. Joyeux 5e anniversaire, soldat !

Les Passes de combat des deux saisons offrent d'ailleurs 100 niveaux de récompenses gratuites et premium, incluant l’USS 9 - Les Amants, une mitrailleuse automatique idéale pour un style de combat rapproché. De plus, le Coffre du Passe de combat réintègre des contenus populaires des saisons précédentes, dont le Passe de la Saison 7 : L’élite de l’élite.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités enrichissent le jeu : une classe de téléportation permet aux joueurs de se déplacer instantanément, ajoutant une nouvelle dimension tactique aux combats.



Si Call of Duty Mobile subit depuis peu une concurrence assez étrange avec la sortie de Warzone Mobile, cela ne semble pas avoir fait retomber la hype autour du FPS. Malgré son âge, COD Mobile reste l'un des meilleurs titres de la scène mobile, avec des graphismes de haute volée, une jouabilité aux petits oignons et un contenu pléthorique. Si vous n'y avez encore jamais joué, c'est le moment via l'App Store ou le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile