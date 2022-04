Call of Duty Mobile annonce la saison 4 "Wild Dogs" pour le 27 avril

Si Call of Duty Mobile rencontre du succès majoritairement sur PC, PlayStation et Xbox, le titre détenu par Activision a aussi une gigantesque popularité sur iOS et Android. L'éditeur du célèbre FPS vient d'annoncer le lancement de la quatrième saison de Call of Duty Mobile.

Rendez-vous le 27 avril

Si vous êtes joueurs Call of Duty, votre journée de mercredi sera probablement très chargée, car de nombreuses nouveautés vont débarquer. Dans un premier temps du côté de Warzone, on y retrouvera un goulag complètement différent, un point d'intérêt "Dig Site" et des lieux déjà existants sur Caldera seront mis à jour (on parle de : Runwaty, Lagoon ou encore Peak).



Du côté de Call of Duty Vanguard, de nouvelles armes et maps vont arriver. Il y aura le fusil tactique M1916, le Nikita AVT, la masse (arme de corps à corps) et la mitraillette H4 Blixen. Autant dire qu'on en a déjà des étoiles dans les yeux !



Activision va aussi nous faire rêver avec Call of Duty Mobile, le jeu disponible sur l'App Store et le Google Play Store va recevoir une grande mise à jour avec à l'intérieur une tonne de nouveautés dont... la saison 4 du jeu ! Elle sera accessible au téléchargement dans la matinée du 27 avril.

Comme l'a expliqué l'éditeur, un tout nouveau Battle Pass sera proposé avec des opérateurs inédits, une nouvelle arme (baptisée Koshka) et d'autres surprises.

Voici ce que déclare Activision sur ce nouveau Battle Pass pour Call of Duty Mobile :

Obtenez la grenade de contact au niveau 14. Au niveau 21, déverrouillez la nouvelle arme fonctionnelle Koshka, un puissant fusil de précision à verrou qui, grâce à l'armurier, peut être transformé en une configuration mobile et rapide, en un kit extrêmement stable et destructeur, et tout ce qui se trouve entre les deux. Les autres articles gratuits comprennent une variété de camos avec les séries de camo Green Rust et Sand Tracks aux thèmes saisonniers.

Autre bonne nouvelle, cette fois du côté des cartes. Activision a décidé d'exporter la carte satellite de Black Ops Cold War vers la version mobile de Call of Duty.

Si vous détenez le jeu sur PC ou consoles, cette carte vous est forcément familière, vous y avez peut-être passé de douloureux moments, elle a la réputation d'avoir un lot impressionnant de campeurs aux snipers qui se cachent dans les dunes.

La seconde carte de la saison 4 de Call of Duty Mobile provient du dernier Call of Duty Modern Warfare, il s'agit de Khandor Hideout, le fameux laboratoire secret dans un quartier urbain. Dès la sortie du jeu, Activision a rapidement compris que c'était l'une des cartes préférées des joueurs de Modern Warfare, c'est pour cela que l'entreprise a pris la décision d’offrir cette carte pour les joueurs mobile.



Dès le 27 avril, les joueurs sur mobile profiteront également d'un nouveau mode Guerre terrestre qui proposera des batailles de 12 joueurs contre 12 sur les deux cartes citées ci-dessus. Il sera possible d'utiliser des véhicules comme des chars, des VTT ou encore des motos pour atteindre le camp adverse plus vite !



