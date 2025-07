Des fans accusent Pokémon TCG Pocket de plagiat

La sortie de la nouvelle extension « Wisdom of Sea and Sky » de Pokémon TCG Pocket a été marquée par une polémique : deux cartes mettant en scène Ho‑Oh et Lugia ont été retirées dès leur lancement après des accusations de plagiat.

Pokémon TCG Pocket : polémique autour des cartes Ho‑Oh et Lugia

La nouvelle extension « Wisdom of Sea and Sky », lancée le 30 juillet 2025, devait mettre à l’honneur les légendaires Ho-Oh ex et Lugia ex dans le jeu mobile Pokémon TCG Pocket, basé sur la région de Johto. Toutefois, deux des cartes immersives rares du set ont été retirées immédiatement après des accusations de plagiat soulevées par la communauté.

L’illustration de la carte Ho-Oh ex, créditée à l’artiste Sie Nanahara, ressemble fortement à un fan art créé en 2021 par l’artiste chinois lanjiujiu. Ce dernier a publiquement dénoncé la ressemblance, soulignant notamment que la pose et les traits de l’oiseau semblaient avoir été tracés directement depuis son œuvre originale. La polémique s’est rapidement propagée en ligne, certains fans croyant détecter un copiage intentionnel plutôt qu’une simple coïncidence.

Face à l’ampleur des critiques, The Pokémon Company a présenté ses excuses officielles et annoncé le retrait immédiat des deux cartes immersives concernées, Ho‑Oh ex et Lugia ex, qui reprenait la même animation du fameux Ho‑Oh. À la place, ces cartes afficheront un message « New Art Coming Soon » en attendant des versions révisées.

L’entreprise a également lancé une enquête interne élargie afin de vérifier la présence d’autres cas similaires dans le jeu et annoncé des améliorations de ses procédures de contrôle qualité pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise.

L’extension Wisdom of Sea and Sky comprenait 241 nouvelles cartes, centrées sur la 2ᵉ génération et incluant des Pokémon emblématiques comme Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Pichu, Togepi, ainsi que les versions EX de Lugia et Ho‑Oh. Des fonctionnalités de jeu mises à jour, comme la suppression des jetons d’échange (trade tokens) au profit d’un nouveau système basé sur le shinedust et des wishlists, étaient également introduites avec cette mise à jour.

