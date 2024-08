Le JCC Pokémon Pocket s'offre une date de sortie sur mobile

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket, aussi appelée JCC Pokémon Pocket ou Pokémon Trading Card Game Pocket en anglais (les fans savent), s'apprête enfin à débarquer sur mobile. Annoncé en début d'année comme une évolution du célèbre Pokémon Trading Card Game, cette application promet d’apporter une nouvelle dimension à l’expérience des cartes Pokémon sur mobile. Et ce sera fin octobre sur iOS et Android.

Découvrez l'app JCC Pokémon Pocket

Récemment, DeNA et The Pokémon Company ont créé une nouvelle filiale entièrement dédiée à Pokémon Trading Card Game Pocket, ce qui témoigne de l'importance de ce projet. Et bien, tout cela se concrétise avec une double annonce officielle : la date de sortie et une vidéo de gameplay.



Sans plus tarder, voici comment se présenter JCC Pokémon Pocket :

La vidéo officielle de JCC Pokémon Pocket, la nouvelle app à venir sur iOS et Android ! pic.twitter.com/uJ2ZhYVyH3 — Alban Martin (@AlbanMartin_fr) August 19, 2024

En parallèle de la sortie d'une nouvelle bande-annonce de gameplay, The Pokémon Company a annoncé la date de lancement de Pokémon TCG Pocket et a ouvert les précommandes sur App Store ainsi que les préinscriptions sur Play Store.



Pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Pocket permet aux joueurs de collectionner des cartes Pokémon numériques avec des effets visuels inédits, d’ouvrir des packs, de montrer leur collection et de participer à des combats entre amis. Les développeurs parlent de cartes immersives, qui donnent l'impression de plonger littéralement dedans !



Autre chose à savoir, il sera possible de récupérer des boosters tous les jours, une manière de fidéliser encore un peu les fans.

Les cartes Pokémon, distribuées dans pas moins de 89 pays, n’auront jamais été aussi accessibles !



Profitez des cartes Pokémon à tout endroit et à tout moment sur votre appareil mobile !

Pokémon TCG Pocket sera donc lancé mondialement le 30 octobre sur iOS et Android. Sur iOS, il s'agira d'une application universelle et elle sera gratuite. Les achats intégrés incluront une monnaie virtuelle payante, le Poke Gold, ainsi qu'un abonnement premium mensuel au prix de 9,99 €. Les détails sur ce que ces options offrent ne sont pas encore disponibles.



Si vous souhaitez jouer à Pokémon TCG Pocket, vous pouvez dès maintenant le précommander sur l'App Store pour iOS ou vous préinscrire sur Google Play Store pour Android.

Télécharger le jeu Le JCC Pokémon Pocket