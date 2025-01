Pokémon Pocket a été le jeu mobile le plus populaire de 2024

JCC Pokémon Pocket, aussi appelé tout simplement Pokémon Pocket (ou Pokémon TCG Pocket en anglais), a pris d'assaut le monde du jeu mobile, devenant le jeu mobile le plus téléchargé au cours du second semestre 2024. Ce succès souligne l'attrait durable de la franchise Pokémon, qui continue d'agir comme un aimant auprès des millions de joueurs dans le monde, même des décennies après ses débuts. Le jeu a généré 120,8 millions de dollars et ce, depuis son lancement le 30 octobre 2024. Incroyable.

Le sacré démarrage de Pokémon Pocket

Comme expliqué lors de sa sortie, Pokémon Pocket n'est pas seulement un nouveau jeu de cartes ; il porte tout simplement l'expérience des cartes à collectionner Pokémon sur iPhone et Android, offrant une plate-forme accessible pour collectionner des cartes et affronter d'autres joueurs. L'application a gagné en popularité grâce à son gameplay fluide, à ses mises à jour régulières et à un système qui s'adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu'aux fans dévoués. Et ces derniers reviennent quotidiennement, la preuve à la rédaction avec trois adeptes !

© The Pokémon Company

L'un des facteurs clefs de son succès réside dans son accessibilité. Pokémon TCG Pocket propose des options de jeu gratuites, attirant de nouveaux utilisateurs en leur permettant de profiter d'événements réguliers, de défis quotidiens et de nouvelles extensions de cartes sans nécessiter d'investissement financier, bien que des achats en jeu soient disponibles.



La popularité du jeu a grandi grâce au bouche-à-oreille, aux critiques en ligne (Nintendo nous a remercié de l'avoir classé dans notre top jeux 2024 par la voix de son porte-parole) et, surtout, à la force inhérente de la marque Pokémon. Il a été lancé dans différentes régions à différentes époques, et le succès était à chaque fois au rendez-vous. La nostalgie combinée aux commodités numériques modernes et aux nouvelles fonctionnalités a fait mouche.



Malgré la concurrence d'autres sorties de jeux mobiles populaires de 2024 comme COD Warzone, Monument Valley 3 ou encore Squad Busters, Pokémon TCG Pocket s'est distingué par un marketing intelligent et des promotions croisées. Les développeurs ont réussi à trouver l'équilibre pour attirer les fans de Pokémon de longue date et les nouveaux venus.



Un pari réussi qui ne fait certainement que commencer, un peu comme Pokémon Go lancé à l'été 2016 et qui a généré des milliards !

Télécharger le jeu gratuit Le JCC Pokémon Pocket