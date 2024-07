Squad Busters, le jeu de Supercell, est disponible avec des personnages de Clash of Clans !

Cette fois, c'est la bonne ! Le studio aussi connu pour Clash of Clans que pour sa propension à annuler ses jeux avant qu'ils ne sortent, s'apprête à lancer Squad Busters, un futur HIT.



Après une réunion la semaine dernière organisée par Supercell et Apple pour présenter Squad Busters avant son lancement mondial, nous avons enfin tous les détails, dont la date de sortie exacte.



le jeu est désormais disponible !

Découvrez le nouveau Squad Busters

Squad Busters est en effet le premier jeu à sortir des studios Supercell depuis plus de cinq ans. Le créateur de nombreux jeux de stratégie temps réel spécifiquement conçus pour les mobiles a voulu éviter un nouvel échec en intégrant des personnages issus de ses autres licences, notamment Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day et bien d'autres encore.



Squad Busters se définit comme multijoueur à 10 joueurs où il faut construire des escouades pendant des matchs de quatre minutes, attraper des gemmes et faire évoluer les personnages dans leurs formes classiques et super. Si vous ajoutez plusieurs soldats identiques, ils monteront en niveau, ce qui encouragera les joueurs à créer un "build" avec certains membres de l'escouade. L'objectif est d'être le joueur qui possède le plus de gemmes à la fin du jeu.

Chaque partie est unique, fun et imprévisible ! Agrandissez votre squad, pillez des boss, butez vos amis, et collectionnez et évoluez les persos des jeux Supercell Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale et Boom Beach.

Pour toucher le public le plus large possible, Supercell a fait des efforts d'optimisation pour les appareils les plus anciens, mais n'a pas encore pris en charge les écrans 120 Hz par exemple, dommage. Regardez la vidéo de gameplay de lancement de Squad Busters :

Le studio ont pris en compte de nombreux commentaires constructifs de la part des joueurs dans toutes les régions où le jeu est actuellement disponible à l'essai. Au lancement, Squad Busters sera livré avec plus de 25 personnages et inclura la prise en charge des salles personnalisées.



Rob Lowe, responsable marketing de Squad Buster, a déclaré que le jeu est spécialement conçu pour offrir une alternative au stress et à la compétition des jeux de bataille royale, en proposant un environnement compétitif décontracté accessible à un large éventail de niveaux de compétences.



: Squad Busters s'offre une mise à jour pour son lancement !

Préparez-vous pour la sortie mondiale ! Découvrez de nouveaux styles et de nouvelles capacités explosives avec les ultra évolutions !

Trouvez des marteaux au combat pour obtenir des décos super quali pour votre Plaza !

Profitez d'une nouvelle saison du pass de gemmes pleine de récompenses, dont deux nouvelles méga unités : Shelly magicienne et la sorcière Kitsune !

Plein de changements d'équilibrage, d'améliorations, de corrections de bugs et plus !

Notre avis sur Squad Busters

La facilité déconcertante de prise en main, en grande partie due aux combats avec attaque automatique, rend effectivement Squad Busters accessible à tous. Le but du jeu est de survivre et de devenir assez fort pour devenir une menace, au lieu de Brawlstars par exemple où c'est celui qui peut viser mieux/plus vite qui a le dessus. Bien que vous pouvez bouger et tirer, la relative immobilité vous oblige vraiment à prendre des décisions.



Comme tous les jeux de Supercell, vous pouvez choisir de jouer sur la défensive, ou d'adopter un style offensif. C'est ce qui rend les choses vraiment intéressantes.



Pour pimenter les parties, Squad Busters force une nouvelle composition d'escouade à chaque tour, ce qui oblige à apprendre à jouer différents personnages et leurs différents styles au lieu de s'accrocher à un personnage et de ne jamais rien jouer d'autre.



Pour le reste, c'est du classique pour le studio avec une plastique léchée, des animations incroyables, une ambiance saisissante et des heures de fun. Si vous aviez aimé le regretté Clash Mini, vous allez adorer Squad Buster.

Télécharger Squad Busters

Comme évoqué plus haut, Squad Busters sortira dans le monde entier le mois prochain, exactement le 29 mai. Pour l'instant, le jeu est disponible au Canada, en Espagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Mexique et à Singapour dans le cadre d'un lancement progressif.



Si vous souhaitez jouer à Squad Busters dès son lancement, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android.



PS : la blague de Supercell :

Qu'est-ce qui est p'tit et qui est vert ? Le gobelin qui s'enfuit avec vos gemmes !

