Raid: Shadow Legends s’allie aux Tortues Ninja pour un crossover inédit

En partenariat avec Paramount Consumer Products, Raid: Shadow Legends accueille les Tortues Ninja dans un événement crossover palpitant, du 22 août au 13 novembre. Développé par le studio Plarium, ce RPG fantastique intègre Michelangelo, Leonardo, Donatello, Raphael, April O’Neil et Shredder comme Champions légendaires. Un cachot événementiel de 30 niveaux met les joueurs au défi d’affronter Shredder pour décrocher un ensemble d’équipement exclusif à neuf pièces, avec des activités communautaires et des récompenses.

RAID: Shadow Legends X TMNT

La bande-annonce vidéo, dévoilée cette semaine, montre Michelangelo s’associant aux champions Raid Galek et Oboro pour combattre Shredder au sommet de la Tour du Destin.

Les personnages s’obtiennent ainsi :

Michelangelo : Gratuit via un programme de connexion quotidienne. Connectez-vous 7 jours avant le 30 octobre pour l’obtenir, avec des ressources bonus.

: Gratuit via un programme de connexion quotidienne. Connectez-vous 7 jours avant le 30 octobre pour l’obtenir, avec des ressources bonus. Donatello : Disponible via des Éclats et un événement de Fragments du 21 août au 3 septembre, en complétant tournois et événements.

: Disponible via des Éclats et un événement de Fragments du 21 août au 3 septembre, en complétant tournois et événements. Shredder : Accessible via des objectifs d’événements spéciaux.

: Accessible via des objectifs d’événements spéciaux. Leonardo, Raphael, April O’Neil : Obtenables via des Éclats et des événements d’invocation limités.

Notez bien que les personnages acquis avant le 13 novembre rejoignent définitivement votre roster. Comme vous pouvez vous en doutez, les rôles uniques des Tortues enrichissent la personnalisation stratégique de l’équipe dans Raid.

Un mot sur Raid: Shadow Legends

Disponible sur iOS, Android, et PC (Microsoft Store, Epic Store, Steam, Plarium Play), Raid: Shadow Legends est un RPG visuellement saisissant où vous avez le choix parmi des centaines de champions de 15 factions pour sauver Téléria. Affrontez des boss (dragons, nécromanciens, golems), explorez une campagne JCE immersive à 12 lieux doublés, ou dominez l’arène JcJ, tout est possible dans ce free-to-play où la progression est quasi constante (mais attention au porte-monnaie). Si vous aimez AFK Arena, il faut le tester !

Disponible sur App Store pour iOS et Play Store pour Android. Rappelons l'excellent TMNT Shredder's Revenge également disponible sur mobile.

Télécharger le jeu gratuit RAID: Shadow Legends