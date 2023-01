Les Tortues Ninja débarquent sur mobile avec TMNT: Shredder's Revenge (Netflix)

TMNT : Shredder's Revenge est disponible sur mobile, un jeu très attendu par les fans des Tortues Ninja. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tout pour plaire car il reprend la base de l'excellent Streets of Rage 4 de Playdigious et Dotemu. En fait, TMNT : Shredder's Revenge a déjà conquis le coeur de joueurs l'an passé avec la version Switch qui a été chaleureusement accueilli.

TMNT: Shredder's Revenge est disponible

Cette fois, le jeu est disponible sur iOS et Android via Netflix Games. Mieux, la version de Netflix prend en charge la sauvegarde dans le cloud via le compte des abonnés au service de streaming, les manettes et le multijoueur en ligne.

À fond les manettes avec Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo et les autres, vous êtes là pour rigoler dans ce jeu beat them all inspiré des années 80. Cowabunga ! Sortez les katanas et faites la loi ! Vous incarnez les féroces tortues vertes pour déjouer les plans tordus de Krang et de Shredder. Retrouvez des lieux bien connus des guerriers fantastiques et brandissez les nunchak' ! C'est la panique dans ce jeu beat them all rétro au rendu magnifique. Éclatez-vous sur douze niveaux et utilisez vos dangereux combos ninjas pour vaincre les ennemis de toujours, tels Baxter Stockman ou le triceraton !

Les caractéristiques :

Jouez avec les mythiques héros des tortues Ninja, dont Leo, Raph, Donnie et Mikey, mais aussi April, Splinter ou Casey Jones qui deviennent des personnages jouables pour la première fois !

Retrouvez un gameplay old school agrémenté de mécaniques de combat modernisées.

Découvrez une toute nouvelle aventure avec un mode Histoire d'enfer.

Voyagez dans le temps et retrouvez les années 80 grâce au style rétro nostalgique du graphisme qui fait la part belle au pixel art.

Écoutez la bande originale au top de Tee Lopes.

Le jeu prend en charge les manettes Bluetooth.

Notre avis sur TMNT Shredder's Revenge mobile

Autant le dire tout de suite, il s'agit du meilleur jeu Teenage Mutant Ninja Turtles de tous les temps.

Bien réalisé avec une quantité de détails impressionnants, le jeu est surtout techniquement intéressant avec un système de combat travaillé, où les personnages se distinguent mécaniquement les uns des autres. Ajoutez à cela un mode six joueurs et une bande-son enivrante et vous obtenez toutes les sensations des jeux d'arcade les plus réussis.



Attention cependant, pour les plus aguerris, TMNT Shredder's Revenge est facile, trop facile. Mieux vaut démarrer en mode difficile pour ne pas gâcher un si bon jeu.



Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez obtenir TMNT : Shredder's Revenge sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android par le biais de Netflix Games. Cela veut dire qu'il faut un abonnement Netflix pour en profiter, sans surcoût.

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredder's Revenge