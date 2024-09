The Case of the Golden Idol débarque sur mobile via Netflix Games

C'était du rapide ! Annoncé la semaine dernière avec les jeux Netflix de l'été, The Case of the Golden Idol est désormais disponible sur iOS et Android via Netflix Games. The Case of the Golden Idol est un jeu de type point & click où vous enquêtez sur une série de meurtres mystérieux. Les fans des Chevaliers de Baphomet retrouveront tous les ingrédients d'un grand jeu du genre.

Découvrez The Case of the Golden Idol

Le titre créé Color Gray Games et Playstack vous met dans la peau d'un détective qui enquête sur des scènes de crime, observe et tente de trouver des suspects, des motifs et des armes du crime. La source de la malédiction peut être l'idole elle-même, le malheur d'une richesse soudaine dans des familles complexes, ou les personnages imparfaits attirés par de tels trésors, y compris les voleurs et les membres de sociétés secrètes en quête de pouvoir.



Regardez la bande-annonce de The Case of the Golden Idol Netflix ci-dessous :

Voici le scénario du jeu :

En 1742, une figurine en or dotée de pouvoirs surnaturels tombe entre les mains d'un explorateur à la suite d'un acte odieux. Des décennies plus tard, le trésor continue d'ensorceler ses descendants. Glissez-vous dans la peau d'un détective du XVIIIe siècle pour découvrir la sombre vérité qui se cache derrière une série de décès étranges, et tous liés, qui semblent avoir lieu partout où l'idole passe.

À noter que cette édition Netflix du jeu comprend deux chapitres de préquelle supplémentaires, « L'Arachnide de Lanka » et « Le Vampire lémurois ».

Notre avis sur The Case of the Golden Idol

Chaque affaire est présentée sous la forme d'un tableau figé, capturant le moment du crime ou ses conséquences, ce qui est vraiment différent des autres point & click. Les joueurs déduisent les événements en cliquant sur les personnes, les accessoires et les documents, en rassemblant des mots clés pour compléter le rapport du détective. Malgré ses modestes graphismes, le jeu exige une déduction complexe et offre une expérience de jeu unique et inventive. Il combine essais et erreurs et raisonnement pur, créant un voyage Sherlockien de résolution d'énigmes qui captive à la fois l'écran et l'imagination.

Comment jouer à The Case of the Golden Idol ?

Si vous souhaitez jouer à The Case of the Golden Idol sur mobile et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. The Case of the Golden Idol est disponible sur Steam au prix de 17,99 € et les deux packs DLC (qui sont excellents) sont vendus au prix de 5,99 € chacun.

Télécharger le jeu gratuit The Case of the Golden Idol