Cozy Grove : Campesprit débarque sur mobile via Netflix Games

La gamme de jeux mobiles de Netflix va bientôt s'enrichir d'un nouvel opus intéressant. Cozy Grove : Camp Spirit, la suite de Cozy Grove, parue en 2021, qui s'inspire d'Animal Crossing, arrivera sur mobile le 25 juin grâce à Netflix Games. Le catalogue du géant du streaming ne cesse de grossir, les derniers titres en date étant Katana Zero et Paper Trail.

Découvrez Cozy Grove : Campesprit

La suite de Cozy Grove était attendue, pas seulement parce que le premier était excellent, mais aussi parce qu'il s'agit du premier jeu du développeur Spry Fox depuis que Netflix a racheté le studio fin 2022. Dans ce jeu, vous devrez aider des ours fantômes à améliorer leur île hantée, dans une « aventure réconfortante » qui vous emmènera découvrir de nouvelles activités, de nouvelles histoires de fantômes, de nouveaux compagnons à fourrure avec leurs propres histoires et capacités, et bien plus encore. Chaque jour, le joueur pourra bricoler, décorer, pêcher, cuisiner, ou accomplir des quêtes, le tout avec une personnalisation de l'environnement.



Découvrez le trailer officiel :

Parmi les nouveautés de Cozy Grove 2, on note le mode multijoueur asynchrone et des surprises liées à l'heure réelle. Pour gagner des badges, il faut accomplir des quêtes et collectionner des objets divers et variés.

Tous ceux qui sont perdus méritent d'être traités avec bienveillance. Aide d'adorables ours fantômes à trouver la paix dans cette suite de la simulation de vie où la gentillesse est de mise. Découvre de nouveaux objets à confectionner, construis et vis de nombreuses aventures.

Un acteur sérieux du monde des jeux vidéo

Le portefeuille de jeux mobiles de Netflix a connu une croissance exponentielle depuis qu'il a commencé à tâter de l'arène en 2017 avec notamment Stranger Things. Plus tard, en 2021, Netflix Games est né. Il dispose désormais d'une liste de près de 100 jeux mobiles.



Cozy Grove : Camp Spirit sera le troisième jeu d'un studio interne après que le service de streaming a commencé à ramasser des studios indépendants, notamment Spry Fox, Night School Studio, Boss Fight Entertainment et Next Games. Il construit également des studios à Helsinki et à Los Angeles, où il travaille sur un jeu AAA.

Pour le précommander, foncez sur l'App Store ou le Play Store pour Android.





Cozy Grove : Camp Spirit, la suite de Cozy Grove, est enfin arrivée en exclusivité via Netflix Games sur mobile. Si vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Le jeu original Cozy Grove n'est plus disponible sur Apple Arcade, mais il est actuellement disponible sur PC et console, sans version mobile.

Télécharger le jeu Cozy Grove : Campesprit