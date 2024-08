Sorties jeux : Katana ZERO, Paper Trail, Playing Kafka et Nerd Survivors

Aujourd'hui, 7 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Katana ZERO, Paper Trail et Playing Kafka et Nerd Survivors.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Playing Kafka (Jeu, Aventure / Éducation, iPhone / iPad, v1.0, 456 Mo, iOS 12.0, Charles Games s.r.o.) Bien que vous n'ayez rien fait de mal, vous avez été arrêté un matin. Vous arrivez au travail, mais vous ne reconnaissez pas vos assistants. Votre éducation vous a laissé un sentiment de culpabilité omniprésent. Bienvenue dans Playing Kafka, une aventure qui traite de l'aliénation de la société moderne et des problèmes familiaux non résolus. Le jeu adapte trois œuvres du célèbre écrivain absurde et a été créé en collaboration avec d'éminents spécialistes de Kafka. Une histoire à embranchements entièrement vocalisée, basée sur Le Procès, Le Château et La Lettre à son père de Kafka. À notre époque, Kafka est plus que jamais d'actualité, comme Orwell.



Un jeu court, mais aux énigmes atmosphériques et avec un gameplay facile d'accès. Télécharger le jeu gratuit Playing Kafka





Capybara Friends (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 117 Mo, iOS 12.0, Popa Radu) Capybara Friends est un jeu original de fusion de peluches de capybara !



Plongez dans un monde onirique où votre mission est de fusionner d'adorables peluches de capybaras et de créer les capybaras les plus mignons et uniques possibles.

Découvrez des combinaisons uniques comme le capybara abeille bourdonnante, le capybara donut délicieux, le capybara cool avec des lunettes de soleil, le capybara avec la tortue, le capybara et le pélican, le capybara et le crocodile.

Plus vous les fusionnez, plus ils sont mignons ! Télécharger le jeu gratuit Capybara Friends





Katana ZERO (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.53, 263 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Katana Zero, développé par Askiisoft et publié par Devolver Digital, a fait ses débuts sur mobile hier, via Netflix Games. Déjà apprécié sur Switch et PC, ce jeu d'action-platformer stylisé surprend agréablement par ses contrôles tactiles efficaces, son style "néo-noir" en pixel art, et sa bande-son incroyable. Vous y incarnez un samouraï assassin qui doit faire face à une action effrénée et des combats à mort. Attaquez vos ennemis avec votre sabre ou tout autre objet à votre disposition et déjouez les obstacles pour passer au niveau suivant. Choisissez votre réaction lors de conversations qui font avancer l'histoire entre les niveaux.



Un top jeu, mais uniquement pour les abonnés Netflix. Télécharger le jeu gratuit Katana ZERO





Paper Trail (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v4664, 897 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Autre jeu pour les abonnés Netlifx.



Résolvez des énigmes et explorez des endroits accueillants dans un monde de papier pliable dans ce jeu enchanteur sur le thème de la croissance. Des secrets perdus depuis longtemps et d'autres merveilles vous attendent. Cette aventure douillette de type puzzle de haut en bas se déroule dans un monde de papier pliable où vous incarnez Paige, une universitaire en herbe qui quitte la maison pour la première fois afin de poursuivre ses études. Au cours de ce voyage, vous découvrirez des secrets, explorerez de nouvelles zones, rencontrerez des personnages aux histoires mémorables et résoudrez des énigmes en pliant l'environnement et en fusionnant les deux côtés en un seul. Télécharger le jeu gratuit Paper Trail





Sevenns (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.0, 131 Mo, iOS 11.0, Commuter Games Limited) Sevenns est un jeu de puzzles idéal pour votre cerveau. En combinant les ingrédients essentiels que sont les mots croisés, les anagrammes et les diagrammes de Venn, Sevenns fournit à votre esprit tous les nutriments essentiels pour une journée bien remplie, amusante et fraîche.



Sans publicité, sans conservateurs ni édulcorants supplémentaires, et gratuit - lancez-vous dans Sevenns ! Télécharger le jeu gratuit Sevenns





Wuthering Waves (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,9 Go, iOS 14.0, KURO GAMES) Comme vu en début de semaine, Wuthering Waves, le nouveau jeu gacha en monde ouvert de Kuro Games, impressionne par son exploration dynamique, son système de combat poussé et sa personnalisation stratégique via le système d'Écho. Bien que son histoire soit lente à démarrer, elle devient captivante avec des antagonistes intéressants. Cependant, la difficulté croissante pourra refroidir certains joueurs. La meilleure alternative à Genshin Impact à l'heure actuelle ! Télécharger le jeu gratuit Wuthering Waves





Nouveaux jeux payants iOS :