Netflix : un parc à thème dans Roblox et les jeux Braid, Paper Trail, Virgin River, Katana Zero

Si Netflix a sorti Sonic Mania Plus hier, le géant de la vidéo à la demande continue d'inonder ses abonnés de jeux toujours plus intéressants. Avec 4 nouveautés à venir en mai, en plus de Sonic, l'américain vient d'annoncer le parc à thème numérique Netflix Nextworld au sein de Roblox, élargissant le monde des films et des séries.

Netflix dans Roblox

Habituellement, quand on évoque Netflix Games, c'est qu'il s'agit de l'ajout d'un jeu au catalogue. Cette fois, Netflix et Roblox ont annoncé le lancement de Netflix Nextworld au sein de Roblox. Ce dernier proposera des attractions de One Piece, Stranger Things, Rebel Moon, ainsi que Jurassic World : Chaos Theory.

Une fois que vous entrez dans Nextworld, qui est votre point central dans l'univers Netflix, vous pouvez vous plonger plus profondément dans les séries et les films que vous aimez.

L'objectif de Netflix Nextworld est d'étendre les mondes des films et des séries que les fans de Netflix adorent. Cela inclut des espaces interactifs en 3D pour explorer l'univers de chaque licence, avec également des easter eggs et des jeux basés sur ces propriétés et bien plus encore.



Regardez la bande-annonce de lancement de Netflix Nextworld ci-dessous :

Netflix précise également que vous pourrez collectionner des objets et des vêtements issus de différentes séries et films pour décorer votre Fan Pod, votre espace privé que vous pourrez ouvrir à vos amis. De plus, et évidemment, Netflix Nextworld vous permettra d'assister à des premières et à des soirées de visionnage, le cas échéant, ainsi qu'au contenu quotidien du Tudum Theater.

Les nouveaux jeux de mai sur Netflix Games

Côté jeux, après Sonic, "Braid, Anniversary Edition" sera le deuxième titre à débarquer sur Netflix Games le 14 mai prochain. Ce jeu de plateforme, qui permet de remonter le temps, est reconnu pour son design et son originalité, offrant une expérience de jeu parmi les plus ingénieuses du moment. Dans "Braid", le joueur contrôle un héros capable de revenir en arrière pour résoudre des énigmes ou terminer des niveaux. Contrôler le temps, notre rêve à tous.

"Paper Trail" arrivera le 21 mai, un jeu d’aventure et de puzzle où les niveaux peuvent se plier pour faciliter la résolution des énigmes. Ce jeu se distingue par une direction artistique remarquable qui en fait une pépite indépendante exceptionnelle.

Ensuite, le 29 mai, vous pourrez découvrir "Virgin River", un jeu conçu pour un public occasionnel avec une romance à créer en arrivant dans cette nouvelle ville.

Interagissez avec vos personnages préférés et faites des choix qui vous aideront à découvrir ce qui manque à votre vie : la communauté, l'épanouissement et, en fin de compte, le véritable amour.

Enfin, prévu également pour mai, "Katana Zero", un jeu de plateforme-action qui rend hommage aux classiques du genre par son style "pixel art" et son gameplay dynamique. On sent par contre qu'on n'est plus dans les années 90 en regardant la qualité des animations.

Bien évidemment, tout cela est réservé aux abonnés Netflix, pour le moment sans surcoût. Apple commence à trembler avec Apple Arcade.

