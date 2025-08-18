FIFA Rivals ouvre le mercato et signe avec le Borussia Dortmund

FIFA Rivals s'offre sa première grande mise à jour sur mobile, deux mois après son lancement. Il s'agit de profiter du mercato pour transférer des joueurs, mais aussi de faire plaisir aux fans du Borussia Dortmund avec un partenariat exclusif.

Les nouveautés de FIFA Rivals

Le mercato a ouvert ses portes et la Saison Fresh Ink est là ! Observez les plus grandes stars du football signer sur la ligne pointillée et rejoindre de nouveaux clubs à travers le monde.

La mise à jour Fresh Ink apporte une vague de nouveautés, plongeant les joueurs dans l’effervescence du mercato. Cette saison met en lumière les transferts marquants, des signatures records aux mouvements inattendus. Les joueurs peuvent équiper leurs équipes des nouvelles chaussures adidas Electric Stealth et des maillots exclusifs Fresh Ink, tout en relevant des défis thématiques pour progresser dans le Pass Saisonnier. L’objectif ? Construire une équipe légendaire avec les stars fraîchement transférées.

FIFA Rivals se distingue également par son premier partenariat officiel avec le prestigieux club allemand Borussia Dortmund (BVB), annoncé en août 2025. Les fans peuvent collectionner les maillots iconiques noir et jaune, incarner des joueurs comme Karim Adeyemi ou Nico Schlotterbeck, et participer à la BVB Launch Giveaway Week (18-24 août) pour obtenir des cartes de joueurs exclusives. Des événements à la FanWelt de Dortmund et des récompenses comme des billets de match ou des objets BVB renforcent l’immersion.

Un mot sur Fifa Rivals

Basé sur la technologie blockchain, Rivals propose essentiellement de collectionner des cartes de joueurs. Sorti en juin 2025 sur l’App Store et le Play Store, FIFA Rivals a rapidement attiré les fans de football avec son gameplay arcade (et rageant). Ce jeu sous licence officielle propose une expérience tactique et accessible, permettant de constituer une équipe de rêve avec des superstars mondiales, de personnaliser formations et stratégies, et de dominer le terrain dans des matchs en temps réel ou au tour par tour.



Avec le Super Mode, une fonctionnalité exclusive qui double les statistiques et débloque des capacités spéciales comme des passes sans hors-jeu ou des tacles impeccables, les joueurs peuvent renverser n’importe quel match et écraser leurs rivaux.



Si les notes sont bonnes sur l'App Store, certains regrettent la difficulté, quelques bugs et le fait qu'il s'agisse d'une sorte de clone d'anciens titres de l'App Store et du Play Store. En tout cas, il est désormais très éloigné d'un EA FC Mobile.

Télécharger le jeu gratuit FIFA Rivals