Joyeux Noël 2025 avec les nouveautés Apple (+ concours) !

En ce 25 décembre 2025, prenons un moment pour célébrer cette année riche en nouveautés chez Apple. Depuis l'arrivée de l'iPhone en France à l'été 2008, iPhoneSoft vous accompagne fidèlement pour découvrir et maîtriser vos appareils frappés d'une pomme. C'est déjà notre 17ème hiver ensemble !



Avec une gamme toujours aussi large, les produits Apple ont une nouvelle fois été très nombreux sous les sapins cette année avec certainement des iPhone 17, AirPods Pro 3, MacBook Air M4, Apple Watch Ultra 3 et autres.

Joyeux Noël à tous nos lecteurs

Commençons par vous souhaiter un Joyeux Noël ! Ce jour très spécial un peu partout dans le monde est l'occasion idéale pour vous souhaiter de très belles fêtes, remplies de joie, de moments partagés et de chaleur humaine - car la technologie doit nous rapprocher, jamais nous isoler.

Les nouveautés de cette année 2025

Voici un récapitulatif des nouveautés Apple que vous avez découvertes avec nous cette année :

Début 2025 (février-mars)

Printemps 2025

Extension d'Apple Intelligence → Support étendu à de nombreuses langues, dont le français (disponible dès avril 2025 avec iOS 18.4 / macOS 15.4 / iPadOS 18.4), ainsi que l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais (Brésil), le japonais, le coréen et le chinois simplifié. Traduction en direct, améliorations de Siri, outils d'écriture, retouche photo IA, etc., enfin accessibles aux utilisateurs français !

WWDC 2025 (juin)

Nouveaux systèmes d'exploitation avec numérotation par année : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26.

Nouveau langage de design "Liquid Glass" → Transparence, profondeur, menus flottants, refonte visuelle majeure (la plus importante depuis iOS 7).

Améliorations multitâche sur iPadOS 26 (fenêtres redimensionnables, style macOS).

Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence (Live Translation élargie, Workout Buddy sur AirPods, etc.).

Septembre 2025 (événement principal "Awe Dropping")

Fin 2025 (octobre-décembre)

Puces M5 sur plusieurs produits : iPad Pro M5 MacBook Pro M5 (versions de base, en attendant les Pro et Max). Vision Pro M5 (mise à jour du casque sans autre grand changement).



L'app iSoft

Enfin, un mot sur notre application iSoft, qui, après avoir passé un cap majeur avec la refonte de la version 9 entièrement en SwitUI en 2024, a été améliorée tout au long de l'année. Très largement adoptée, iSoft v9 reste gratuite, avec la possibilité de payer pour supprimer la publicité et avoir quelques avantages supplémentaires.

Concours iSoft

Profitons de cet article pour proposer 10 abonnements Premium annuels à gagner, après tirage au sort ce soir. Il suffit de commenter cet article (depuis notre app iSoft) en évoquant le plus important selon vous autour de l'actualité Apple cette année.

Et vous, qu'avez-vous eu à Noël ? Nous sommes prêts à démarrer une 18e année à vos côtés !