Joyeux Noël 2025 avec les nouveautés Apple (+ concours) !

secret santa pere noel secret icone jeu ipa iphone ipadEn ce 25 décembre 2025, prenons un moment pour célébrer cette année riche en nouveautés chez Apple. Depuis l'arrivée de l'iPhone en France à l'été 2008, iPhoneSoft vous accompagne fidèlement pour découvrir et maîtriser vos appareils frappés d'une pomme. C'est déjà notre 17ème hiver ensemble !

Avec une gamme toujours aussi large, les produits Apple ont une nouvelle fois été très nombreux sous les sapins cette année avec certainement des iPhone 17, AirPods Pro 3, MacBook Air M4, Apple Watch Ultra 3 et autres.

Joyeux Noël à tous nos lecteurs

Commençons par vous souhaiter un Joyeux Noël ! Ce jour très spécial un peu partout dans le monde est l'occasion idéale pour vous souhaiter de très belles fêtes, remplies de joie, de moments partagés et de chaleur humaine - car la technologie doit nous rapprocher, jamais nous isoler.

Les nouveautés de cette année 2025

Voici un récapitulatif des nouveautés Apple que vous avez découvertes avec nous cette année :

Début 2025 (février-mars)

  • iPhone 16e (février) → Modèle d'entrée de gamme remplaçant l'iPhone SE / iPhone 14, avec puce A18, support Apple Intelligence, écran OLED 6,1 pouces, caméra 48 MP et prix autour de 599 $.
  • iPad Air M3 et iPad 11 avec puce A16 (mars).
  • MacBook Air M4 et Mac Studio M4 Max (mars) → Mise à jour significative des ordinateurs portables fins et du petit studio pro.

Printemps 2025

  • Extension d'Apple Intelligence → Support étendu à de nombreuses langues, dont le français (disponible dès avril 2025 avec iOS 18.4 / macOS 15.4 / iPadOS 18.4), ainsi que l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais (Brésil), le japonais, le coréen et le chinois simplifié. Traduction en direct, améliorations de Siri, outils d'écriture, retouche photo IA, etc., enfin accessibles aux utilisateurs français !

WWDC 2025 (juin)

  • Nouveaux systèmes d'exploitation avec numérotation par année : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26.
  • Nouveau langage de design "Liquid Glass" → Transparence, profondeur, menus flottants, refonte visuelle majeure (la plus importante depuis iOS 7).
  • Améliorations multitâche sur iPadOS 26 (fenêtres redimensionnables, style macOS).
  • Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence (Live Translation élargie, Workout Buddy sur AirPods, etc.).

Septembre 2025 (événement principal "Awe Dropping")

  • Famille iPhone 17 (annoncée le 9 septembre, disponible le 19) :
    • iPhone 17 (standard) → Écran 6,3 pouces ProMotion 120 Hz, puce A19, caméra frontale Center Stage 18 MP, double capteur 48 MP Fusion, Ceramic Shield 2, Camera Control.
    • iPhone Air → Nouveau modèle ultra-fin (remplaçant le Plus), design le plus mince jamais conçu par Apple.
    • iPhone 17 Pro et Pro Max → Puce A19 Pro, triple capteur 48 MP (dont téléobjectif 8x optique), design repensé (plateau caméra horizontal), vapor chamber pour refroidissement, énorme gain d'autonomie.
  • Apple Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3 → Améliorations santé (capteur pression sanguine sur certains modèles), meilleure autonomie, 5G et satellite sur Ultra.
  • AirPods Pro 3 → ANC améliorée, traduction en direct, capteur cardiaque, etc.

Fin 2025 (octobre-décembre)

L'app iSoft

Enfin, un mot sur notre application iSoft, qui, après avoir passé un cap majeur avec la refonte de la version 9 entièrement en SwitUI en 2024, a été améliorée tout au long de l'année. Très largement adoptée, iSoft v9 reste gratuite, avec la possibilité de payer pour supprimer la publicité et avoir quelques avantages supplémentaires.

Concours iSoft

Profitons de cet article pour proposer 10 abonnements Premium annuels à gagner, après tirage au sort ce soir. Il suffit de commenter cet article (depuis notre app iSoft) en évoquant le plus important selon vous autour de l'actualité Apple cette année.

Et vous, qu'avez-vous eu à Noël ? Nous sommes prêts à démarrer une 18e année à vos côtés !

911po - iPhone premium

Joyeux Noël !!
Pour le concours c’est sympa mais j’ai le premium à vie 😅
Bonne continuation

25/12/2025 à 18h27

MisterFox - iPhone

Un grand merci à toute l’équipe pour toutes ces informations au fil de l’année.
Joyeux Noël à toutes et tous.
Grand changement : la numérotation des versions d’OS.

25/12/2025 à 18h16

Didou42 - iPhone premium

La WWDC et la nouvelle interface.

25/12/2025 à 18h12

Gerby - iPhone

La sortie du 17 pro max

25/12/2025 à 18h10

Bryceos - iPhone

Joyeux Noël 🎄 !!!
Pour moi ça reste toujours en 1er les iPhone, et plus particulièrement le 17 Pro 🎁…

25/12/2025 à 18h04

Nono94 - iPhone

Je dirait traduction en temps réel

25/12/2025 à 17h40

Pockme - iPhone

Aucune mention des AirTag 2 ?
Vous qui les annonciez pour novembre de cette année avec une très forte conviction, ils ne sont même plus dans la roadmap 2026 …

25/12/2025 à 17h15

Apple44000 - iPhone

Joyeux Noël à tous moi je dirais Liquid Glass et l’iPhone 17 pro Max et bec sa couleur orange

25/12/2025 à 16h49

Jookxr38 - iPhone premium

Joyeux Noël à tout le monde, pour Apple ce qui m’a le plus marqué c’est la finesse de l’iPhone Air, ma femme l’a c’est un superbe téléphone très jolie, léger et les couleurs sont plutôt jolie par rapport aux modèles plus haut de gamme. J’aime bien les couleurs discrètes.

25/12/2025 à 16h38

Sylams - iPhone premium

Joyeux Noël et merci pour cette année. Me concernant je choisirai le liquide glass.

25/12/2025 à 16h35

GuiJacq - iPhone premium

Joyeux Noël à toute l’équipe ! Continuez de nous gâter ! 👍🙂

25/12/2025 à 16h27

ImRaven0us - iPhone

🎅🎅🎅

25/12/2025 à 16h24

Nico91 - iPhone

Joyeux noel a tous ! Pour moi les infos sur l’iphone 17 car j’hesitais entre le pro et le pro max et au final j’ai pu me prendre cette annee le 17 pro max

25/12/2025 à 16h15

Pgb9 - iPhone

Joyeux Noël à toute l’équipe ! L’iPhone est vraiment pour moi le meilleur iPhone depuis des années en comparaison aux versions pro :)

25/12/2025 à 16h01

Galianne - iPad

Liquid Glass : La nouveauté 2025
J’attends avec impatience la nouvelle Apple TV en 2026
Et ….. la déception des AirPods Pro 3 avec le bruit aigu qui ne s’arrête pas , sans solution !
Je participe au tirage au sort 👍
Merci à toute l’équipe pour votre travail 💪

25/12/2025 à 15h39

Zazoodad - iPhone

Joyeux Noël à tous, et merci beaucoup aux rédacteurs pour vos articles.

Perso, j’attends avec impatience la prochaine Apple TV

25/12/2025 à 15h08

Gwaview - iPhone premium

Pour moi le moment le plus marquant est celui où j’ai découvert la photo IA de cet article avec les tronches des clients 😄

25/12/2025 à 14h50

Mombasa - iPhone

merci pour vos articles !

25/12/2025 à 14h26

Alex83 - iPhone premium

Joyeux Noël la team!
Probablement le nouveau design Liquid Glass cet année 👀

25/12/2025 à 14h19

PierreLAL - iPhone

J’espère qu’on aura un iPhone fold ! Mais bon vu le tarif ça va peut être en empêcher certains.

25/12/2025 à 13h59

Marouy - iPhone

Une Apple Watch Ultra 4, bien moins épaisse !

25/12/2025 à 13h50

KylianMyr - iPhone

La grosse nouveauté d’apple cette année est son harmonisation avec le liquid glass sur tous ses appareils

25/12/2025 à 13h48

Cerdan09 - iPhone

J’attends une nouvelle Apple TV !

25/12/2025 à 13h44

Ricomen - iPhone

L’iPhone air, impressionnant techniquement !

25/12/2025 à 13h42

NumaD - iPhone

Bonnes fête à tous ! Moi j’attends la nouvelle AppleTV avec impatience 😉

25/12/2025 à 13h30

Mypy - iPhone

J’ai adoré l’arrivée du Liquid Glass mais ce qui me sert le plus, c’est le capteur carré de la caméra avant qui permet de prendre des photos en paysage sans tourner l’iPhone. Une révolution selon moi. Joyeux Noël à toute l’équipe et merci pour la tonne d’informations que vous transmettez. 🥰

25/12/2025 à 13h10

LudovicL - iPhone

Le nouveau design liquid glass !

25/12/2025 à 13h09

Xav01 - iPhone

Joyeux Noël à tous, merci pour les articles que vous publiez.

25/12/2025 à 12h59

Lolepops

Pour moi, 2025 c'est avant tout ma découverte de iOs avec mon 1er iPhone. Liquid glass et l'iPhone Air pour ce qui a fait parler, mais sur le plan de l'innovation, la traduction instantanée avec les airpods doit être hyper pratique ! Joyeux Noël la team! 🎄🎅🧑‍🎄🎁🥂

25/12/2025 à 12h58

Cubitus29 - iPhone

Pour moi le plus marquant de 2025 a été le multi fenêtrage sur iPad OS ! Depuis le temps qu’on attendait ça !!

Joyeux Noël à tous ! Et merci pour le concours !

25/12/2025 à 12h53

obiwan67250 - iPhone

Joyeux Noël à tous!
Meilleure innovation de l’année pour moi : l’Apple Watch Ultra 3!!

25/12/2025 à 12h47

Xareu - iPhone

Joyeux Noël a toute l’équipe
Surtout ne changez rien
Top application
Liquid Glass meilleure innovation 
Merci

25/12/2025 à 12h39

Kristao - iPhone

Pour moi ce serait l’ »awe dropping », avec l’iPhone air.
un joyeux Noël à vous tous. 🎄🎅

25/12/2025 à 12h37

Pioupiou5 - iPhone

Oh oh oh Joyeux Noël 🎄
Vivement le prochain HomePod mini 🤓

25/12/2025 à 12h35

Philvbdx - iPhone

Traduction avec AirPod

25/12/2025 à 12h34

floflocm - iPhone

Pour moi c’est Liquid Glass ou l’Iphone Air, mais pas très riche en grosses nouveautés chez Apple cette année
J’attends 2026 et la nouvelle Apple TV !

25/12/2025 à 12h29

Yani - iPhone

Joyeux Noel et merci pour vos informations au quotidien

25/12/2025 à 12h26

nimr - iPhone

Joyeux Noël.

25/12/2025 à 12h15

Houari - iPhone premium

Profitez bien les amis cette journée en famille ❤️

25/12/2025 à 12h12

Pierre-O - iPhone

Le plus important : iPhone Air, très longtemps que je n’avais pas eu l’effet whaou !
Joyeux Noël l’équipe !

25/12/2025 à 12h10

Ozzylac - iPhone

Le plus important cette année: c’est la traduction des voix avec les AirPods c’est une pure merveille.
Joyeux Noël et bonnes fêtes à toute l’équipe 🎄

25/12/2025 à 12h08

Kevin MAC allister - iPhone

Hohoho joyeux noël à tous !! Un iPhone 17 pro max en poche pour suivre l’actualité iSoft clôture cette année si particulière pour moi !!
Merci pour l’actualité tout au long de l’année

25/12/2025 à 12h08

noloophole - iPhone

Pour moi le plus important est iOS 26 avec Liquid Glass.
Joyeux Noël 🍀

25/12/2025 à 12h07

susu44 - iPhone

Bonjour, joyeux Noël 🎁 à tous, je participe au concours 😉, merci iSoft pour tout ce que vous produisez comme article sur la marque à la pomme 🍏

25/12/2025 à 12h07

Corsico - iPhone

Pour moi le plus important cette année est l’iPhone air car même si il n’est pas largement adopté çà finesse est une prouesse technologique !
Joyeux Noël à toute l’équipe Isoft !

25/12/2025 à 12h03

Tdp421 - iPhone

J’attends impatiemment la prochaine Apple TV 🤞🤞🤞.
Je participe au concours 🤞

25/12/2025 à 12h02

Jyvesf - iPhone

Merci ISoft pour tous ces articles et bien sûr
Joyeux Noël à tous les lecteurs

25/12/2025 à 12h02

BWe4r - iPhone premium

Joyeux Noël à toute l’équipe 🎄

25/12/2025 à 12h01

