Premiers avis et tests du MacBook Pro M5 : sur le chemin de la perfection

Comme prévu, les premiers tests et avis sur le MacBook Pro M5 confirment qu’il s’agit d’une machine sans révolution majeure, mais d’une redoutable efficacité. Cette nouvelle génération, bien que peu novatrice, pousse les utilisateurs à envisager le renouvellement de leur Mac afin de profiter de ce qu’Apple offre de mieux.

Premiers tests et avis du MacBook Pro M5

Comme à chaque nouveau lancement d'un appareil Apple, la presse spécialisée livre son premier verdict juste avant que le grand public ne reçoive l'appareil à la maison. C'est autour du MacBook Pro M5 de se faire analyser en long en large et en travers. Voici donc un récapitulatif des premiers tests et avis du MacBook Pro M5 14 pouces d'Apple.

Tom’s Guide : la polyvalence avant tout

Pour Tom’s Guide, le MacBook Pro M5 s’impose comme un ordinateur professionnel puissant et durable, tout en restant accessible dans la gamme Apple. Le site salue la polyvalence de la machine, capable de gérer aussi bien des montages vidéo 4K que de longues sessions bureautiques sans faiblir. La publication insiste sur le silence du système de refroidissement et l’efficacité énergétique impressionnante de la puce M5, qui permet de travailler toute une journée sans recharge.



Tom’s Guide souligne aussi la qualité de l’écran mini-LED, toujours irréprochable, et la finition exemplaire du châssis en aluminium recyclé. Cependant, l’article regrette que le MacBook Pro M5 n’apporte aucune innovation visible pour l’utilisateur : le design et la connectique sont strictement identiques à ceux du M4, et l’absence de Wi-Fi 7 peut paraître frustrante à ce niveau de prix. Le verdict reste néanmoins positif : « une évolution intelligente pour les pros exigeants, sans prise de risque ».

Six Colors : une évolution mesurée mais cohérente

Le site Six Colors décrit le MacBook Pro M5 comme « le prolongement naturel » de la transition Apple Silicon. Jason Snell y souligne que cette génération n’introduit pas de rupture matérielle, mais consolide l’efficacité du M4. Selon ses tests, le M5 affiche environ 9 % de gain en simple cœur, 19 % en multi-cœurs et 37 % côté GPU, à configuration identique. Ces progrès sont jugés « réels mais subtils », particulièrement visibles dans les tâches soutenues comme le rendu ou le traitement photo.



En revanche, la plateforme reste limitée à la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, sans les dernières normes Wi-Fi 7 ou Bluetooth 6. Six Colors conclut que ce MacBook Pro se distingue davantage par son équilibre global que par des nouveautés visibles : il reste une machine extrêmement capable, mais dans un châssis et une philosophie déjà connus.

The Verge : le même design, plus de puissance et un SSD transformé

Chez The Verge, le ton est similaire : « l’écran, le design, les ports, les haut-parleurs, la webcam — tout est inchangé ». Le journaliste Dan Seifert insiste sur le fait que le M5 est avant tout une mise à jour interne, sans refonte esthétique ni fonctionnelle. Les benchmarks confirment des gains de 8 à 16 % sur le CPU et jusqu’à 33 % sur le GPU selon les tests PugetBench. Mais c’est surtout le stockage qui impressionne : « la mémoire flash dans le MacBook Pro M5 — dans toutes les configurations de stockage — est deux fois plus rapide », précise-t-il.



L’autonomie reste exemplaire, avec environ 9 heures d’usage mixte (bureautique, Slack, Chrome, Lightroom, musique), et le refroidissement est quasi inaudible. The Verge note cependant que seules certaines applications professionnelles exploitent pleinement le M5 : « vous devez utiliser les bons outils pour sentir la différence ». L’expérience générale demeure excellente, mais cette génération vise clairement la stabilité et la maturité, plus que la révolution.

Ars Technica : la maturité du silicium Apple

Enfin, Ars Technica qualifie le MacBook Pro M5 de « cinquième génération de silicium Apple dans un boîtier familier ». Le média décrit la M5 comme la preuve qu’Apple atteint désormais une phase de maturité technologique : la société n’a plus besoin de réinventer son ordinateur portable à chaque itération, mais plutôt d’en peaufiner les détails.



Ars note une progression fluide mais constante du rapport performance/consommation, et loue la stabilité thermique du M5, même en charge prolongée. Le test rappelle cependant que, visuellement et fonctionnellement, « le MacBook Pro 2025 ressemble presque trait pour trait à celui de 2024 ». Cette continuité, selon le site, pourrait décevoir ceux qui espéraient un changement visible, mais elle confirme aussi le niveau de maîtrise atteint par Apple sur sa gamme Pro.

Conclusion : la presse salue une machine maîtrisée mais sans surprise

Au final, tous ces médias convergent vers un même constat : le MacBook Pro M5 ne cherche pas à surprendre, mais à perfectionner. Ses gains de puissance, son autonomie inchangée et son SSD bien plus rapide en font une machine de travail redoutable, surtout pour les créateurs et développeurs. Mais pour les utilisateurs de Mac M4 récents, la mise à jour semble bien évidemment dispensable. C’est un ordinateur de confiance, affiné à l’extrême, reflet d’un Apple désormais sûr de sa formule.