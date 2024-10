Tests de l’iPad mini 7 : les premiers avis des médias sont positifs

Après une longue période sans renouvellement, Apple a enfin décidé qu’il était temps de booster les caractéristiques de l’iPad mini. L’entreprise a annoncé via un communiqué de presse un iPad mini de 7e génération, l’occasion d’avoir de nouvelles fonctionnalités et surtout des performances en hausses. Cependant, qu’en disent les premières personnes qui ont pu tester la nouvelle tablette en format mini ? Les premiers tests révèlent de bons points !

L’iPad mini 7 a beaucoup d’atouts

Comme avant chaque lancement de nouveau produit, Apple envoi son nouvel appareil aux médias et aux influenceurs afin qu’ils puissent publier un avis global. En début de semaine, plusieurs rédactions de médias américains ont reçu le nouvel iPad mini 7, l’occasion de tester toutes les nouveautés de cette tablette d’entrée de gamme. Le nouvel iPad mini vaut-il le coup ou faut-il plutôt privilégier se rapprocher d’un iPad Air ?



L'amélioration majeure concerne le problème de défilement saccadé, bel et bien résolu :

Jason Snell, écrivant pour Six Colors :

Je crois comprendre que le circuit d'affichage du nouveau modèle est différent de l'ancien modèle, et je n'ai pas pu détecter de "défilement de gelée" dans mon utilisation. Cela ne signifie pas qu'il est certainement parti, et j'attends avec impatience que les experts du "défilement de gelée" aux yeux d'aigle rendent compte de leurs résultats, mais je ne pouvais certainement pas le voir, même lorsque je me suis enregistré en train de défiler à une fréquence d'images élevée et que je l'ai rejoué image par image.

Nathan Ingraham pour Engadget :

Une bonne nouvelle concernant l'écran est qu'il semble qu'Apple ait résolu le problème de "défilement de gelée" qui affligeait l'iPad mini précédent. Le défilement de la gelée se produit lorsqu'un côté d'un écran ne se rafraîchit pas exactement au même rythme que l'autre, et cet effet était perceptible en mode portrait avec l'ancien iPad mini. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais remarqué en utilisant le nouvel iPad mini. Je suis curieux de voir si le problème a été totalement résolu ou si mes yeux ne l'ont tout simplement pas compris, mais je continuerai à utiliser l'iPad mini dans les semaines à venir pour voir si je repère des problèmes d'affichage.

Brenda Stolyar, écrivant pour WIRED :

Mais je ne peux pas parler de l'écran de l'iPad Mini sans passer en revue le tristement célèbre fiasco du "défilement de gelée" sur le modèle 2021. Les propriétaires de l'iPad Mini se sont platés qu'un côté de l'écran se rafraîchissait plus lentement que l'autre lors du défilement de haut en bas sur l'écran. Je n'ai pas vécu cela avec mon Mini, mais Apple a fait un point d'optimisation de l'écran LCD dans le dernier modèle pour atténuer ce problème. Apple était discret sur ce qu'il a changé exactement, mais pour ce que ça vaut, je n'ai encore vu aucun problème sur mon unité de test.

Les bons points

Le Jelly Screen a disparu : comme le mentionnent plusieurs tests, il n'y a plus d'effets saccadé lorsqu'on fait défiler une page sur Safari ou sur une autre application. Le Jelly Screen était l'un des gros points faible de l'iPad mini 6 et Apple a réussi à le résoudre totalement. Maintenant, l'expérience est totalement fluide lors du défilement d'une page ! Une seule rédaction, celle de The Verge, a mentionné que le Jelly Screen était toujours présent.

Des performances au rendez-vous : autre point fort, ce sont les performances. Apple n'a pas intégré la puce A18 qu'on retrouve dans les derniers iPhone, toutefois la puce A17 Pro qui a été ajoutée s'avère très efficace pour les jeux et les applications qui sont gourmandes en performance. Pour rappel, la puce A17 Pro permettra de profiter des fonctionnalités Apple Intelligence qui seront disponibles sous peu aux US.

Le WiFi 6E : certaines rédactions ont vanté les débits nettement meilleurs sur l'iPad mini 7. Grâce à la compatibilité avec le WiFi 6E, il est possible de télécharger des films plus rapidement, d'installer plus vite les dernières mises à jour de nos applications… Bref, c'est plus confortable !

L'année dernière, Apple a lancé Final Cut Pro pour les modèles iPad Pro et iPad Air dotés d'une puce M1 ou plus récente, et maintenant l'application est également compatible avec le nouvel iPad mini.

Les points faibles

En ce qui concerne les points faibles, il y en a peu qui ont été exprimés dans les tests des médias américains. Parmi les choses qui ont créé de la déception, on retrouve le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz qui est considéré comme étant choquant en 2024 pour une tablette ou encore l’absence du WiFi 7. Mais ce dernier est réservé aux iPad Pro M4.



Dernier point négatif, l'absence de Stage Manager. Dommage.

Conclusion des tests

Globalement, les journalistes qui ont eu accès à l’iPad mini 7 en avant-première sont satisfaits, la nouvelle tablette n’a pas de défaut majeur qui pourrait dissuader un consommateur de l’acheter !



L’iPad mini 7 sera disponible en France dès demain à partir de 609€ sur Amazon et chez Apple. Il est déjà disponible en précommande depuis mardi de la semaine dernière.

