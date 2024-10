Voici le nouvel iPad Mini 7 avec puce A17 Pro pour Apple Intelligence

Apple a annoncé aujourd'hui une mise à jour de l'iPad mini, qui intègre désormais une puce A17 Pro et prend en charge la plateforme d'IA de la société, Apple Intelligence. La tablette de septième génération conserve son design compact de 8,3 pouces tout en offrant des améliorations notables en termes de performances et de nouvelles fonctionnalités. Si vous avez déjà un iPad mini 6, pas la peine de vous précipiter.

Une évolution mineure pour l'iPad mini 7

Selon Apple, l'intégration de la puce A17 Pro améliore de 30 % les performances du processeur et de 25 % celles du processeur graphique par rapport à la génération précédente, équipée de la puce A15 Bionic. Un saut important qui devrait satisfaire les joueurs et les friands d'intelligence artificielle. On aurait évidemment aimé une puce A18, celle de l'iPhone 15 Pro est déjà suffisante dans 99 % des cas.

Comme attendu, le nouvel iPad mini 7 prend également en charge l'Apple Pencil Pro, qui introduit la sensibilité à la pression, le retour haptique et les commandes gestuelles. Parmi les autres améliorations, citons la prise en charge du Wi-Fi 6E, un transfert de données USB-C plus rapide et un appareil photo (capteur large) de 12 Mpx légèrement revu avec par exemple la compatibilité Smart HDR 4.



La grande nouveauté reste évidemment Apple Intelligence, la plateforme qui propose des outils d'écriture améliorés, la génération d'images et l'automatisation améliorée des tâches. Le système utilise à la fois le traitement sur l'appareil et des modèles basés sur le cloud pour équilibrer les performances et la confidentialité. Le premier ensemble de fonctionnalités Apple Intelligence sera disponible en anglais aux États-Unis ce mois-ci grâce à une mise à jour logicielle gratuite de l'iPadOS 18.1. On l'attend pour la fin du mois.



Avec iPadOS 18, l'iPad mini 2024 bénéfice également de Math Notes dans l'application de calculatrice et apporte des améliorations en matière de durabilité environnementale, en utilisant 100 % de matériaux recyclés dans sa conception.



Vous remarquerez qu'il est très difficile de démarquer l'iPad mini 7 de l'iPad mini 6 visuellement, Apple ayant même repris le fond d'écran du précédent modèle. La bonne nouvelle, c'est qu'il commence désormais à 128 Go au lieu de 64 Go, en conservant le même prix.

Prix et date de sortie

Les clients peuvent précommander le nouvel iPad mini à partir d'aujourd'hui, 15 octobre, sur apple.com/store et dans l'application Apple Store dans 29 pays et régions, y compris la France. Il commencera à être livré aux clients et sera disponible dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés à partir du mercredi 23 octobre.



L'iPad mini 7 coûte 609 € avec 128 Go, 739 € avec 256 Go et 989 € avec 512 Go. L'option cellulaire ajoute 160 à la facture, avec la 5G.