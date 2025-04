L'iPad Fold d’Apple prévu pour une production de masse fin 2026

En parallèle des rumeurs sur un iPhone Fold, Apple travaillerait sur un dispositif pliable plus grand avec un écran de pratiquement 19 pouces. Selon un analyste, cet appareil pourrait être lancé dès la fin de l’année prochaine, en même temps que l’iPhone pliable tant attendu du coté des fans de la Pomme.

Calendrier de développement

Jeff Pu, analyste principal chez GF Securities, a indiqué dans une récente note de recherche explorant les scénarios post-tarifs pour Apple que l’entreprise progresse sur deux dispositifs pliables — l’un avec un écran de 18,8 pouces et l’autre de 7,8 pouces. Il prévoit que les deux entreront en production de masse au quatrième trimestre 2026. Pu avait mentionné le mois dernier que ces appareils avaient atteint la phase d’introduction de nouveaux produits (NPI) chez Foxconn, ce qui laisse entrevoir un lancement possible fin 2026 ou début 2027.

Spéculations sur le lancement et le type d’appareil

La nature du dispositif pliable plus grand restent incertains. Jeff Pu le voit comme un hybride MacBook-iPad avec écran tactile et macOS, une idée reprise par Ming-Chi Kuo et Ross Young, qui évoque un écran de 18,8 pouces. Le Wall Street Journal mentionne un MacBook pliable de 19 pouces dans son article sur l'iPhone 17 Air, tandis que Mark Gurman et Omdia parlent d’un iPad simplement pliable.



L’identité de l’appareil dépendra de son système d’exploitation : macOS en ferait un Mac, iPadOS un iPad. Tout simplement.



Gurman suggère que l’unification d’iOS 19 et macOS 16 pourrait ouvrir la voie à des dispositifs pliables et des Macs tactiles, voire à un hybride, pourtant réfuté de longue date par Apple.

Et l’iPhone Fold ?

Les détails sur le dispositif pliable plus grand d’Apple demeurent flous, contrastant avec les rumeurs plus précises sur l’iPhone pliable, qui s'accordent sur une sortie en 2026. On s'attend à ce qu'il puisse être une alternative à l'iPhone mini disparu, mais à un prix très haut perché.