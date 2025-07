La puce M5 attendue dans l’iPad Pro cet automne

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les modèles actualisés de l’iPad Pro seront les premiers à intégrer la nouvelle puce M5 d’Apple, plus puissante, avec un lancement possible dès octobre 2025, soit un mois après l'iPhone 17.

La suite logique

L’iPad Pro a été mis à jour pour la dernière fois en mai 2024 avec la puce M4 et des écrans OLED, ce qui signifie qu’environ 17 mois sépareront les sorties des M4 et M5.

Après la refonte majeure de 2024 avec l’OLED et surtout un profil ultra fin, les modèles 2025 devraient conserver le même design élégant et écrans, mais seront équipés de la puce M5 plus performante. Fabriquée avec le procédé avancé 3 nm de TSMC, la M5 offrira des améliorations en termes de performances et d’efficacité énergétique.



Apple travaille également sur une technologie visant à réduire les bordures de l’iPad Pro, mais il n’est pas certain que cela sera intégré aux modèles M5.

Une base M4 parfaite

Pour mémoire, les atouts de l’iPad Pro M4 (2024) étaient :