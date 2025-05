WhatsApp tease sa tant attendue application iPad

WhatsApp a annoncé la sortie d'une application iPad très attendue, qui sera proposée en plus des applications iPhone et Mac existantes. L'application devrait être lancée dans les prochains jours. Meta travaille aussi sur la version iPad d’Instagram.

WhatsApp bientôt sur iPad

Aujourd'hui, le compte officiel de WhatsApp sur X a réagi avec un emoji "👀" à un message suggérant que WhatsApp devrait sortir une application pour iPad. Cela pourrait être un indice que Meta se prépare enfin à sortir WhatsApp pour iPad, qui est disponible en bêta-test via TestFlight depuis près de deux ans. Oui, depuis 2023, il est possible d’avoir la messagerie la plus populaire sur iPad.

Avec une application Instagram pour l'iPad qui serait également en cours de préparation selon Mosseri, il semble que Meta adopte enfin l'iPad pour certaines de ses applications les plus populaires.



Outre WhatsApp et Instagram, Meta possède Facebook et Threads. S'il existe une application iPad pour Facebook, l'application Threads reste pour le moment réservée à l'iPhone.



Qui attend WhatsApp sur les tablettes d’Apple ?

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger