Google Gemini lance son application iPad

Google améliore son application Gemini en la rendant enfin compatible avec les grands écrans de l’iPad. Cette mise à jour apporte une interface optimisée et de nouvelles fonctions utiles pour mieux profiter de l’IA sur tablette.

Google optimise Gemini pour iPad avec une nouvelle interface et plus de fonctions

Google vient de mettre à jour son application Gemini afin de l’adapter pleinement aux iPad. Cette version optimisée propose une interface pensée pour les grands écrans ainsi que de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur.

Jusqu’à présent, l’app Gemini sur iPad utilisait simplement l’affichage de l’iPhone, ce qui limitait son confort d’utilisation. Désormais, l’application profite d’une interface optimisée pour l’iPad, plus spacieuse, plus fluide et bien mieux adaptée aux usages multitâches.

De nouvelles fonctions utiles

Parmi les nouveautés de cette mise à jour, on trouve :

Un widget d’accueil pour un accès rapide à Gemini

L’intégration avec Google Photos pour retrouver facilement ses images

Une interface repensée pour une navigation plus claire

Ces ajouts rendent l’application plus pratique au quotidien, notamment pour les utilisateurs avancés et réguliers.

Des outils puissants pour la création et la productivité

Gemini propose plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme :

La recherche et la génération de rapports

L’analyse de fichiers audio

Le module Canvas pour écrire, coder ou collaborer avec l’IA

La création d’images et de vidéos

Ces outils font de Gemini une application complète pour travailler, apprendre ou créer.

Disponible dès maintenant

La version iPad de Gemini est déjà disponible dans les pays où l’application est proposée. Elle peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store. La France est bien évidemment concernée.

Télécharger l'app gratuite Google Gemini