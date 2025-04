iOS 19 : c'est confirmé, Gemini arrivera dans Apple Intelligence

Quelques semaines avant la WWDC 2025, une révélation inattendue secoue la sphère tech : Apple s’ouvre enfin, et franchement, à l’accueil de modèles d’IA concurrents au sein d’iOS 19. Un choix ambitieux et stratégique pour la firme à la pomme, alors que la course à l’IA générative s’intensifie. Pour compléter ChatGPT, c'est Gemini de Google qui arriverait en premier en tant que modèle tiers.

Vers une galaxie d’IA sur iPhone

Jusqu’à présent, Apple gardait jalousement son écosystème fermé, avec son propre « Apple Intelligence » et une intégration très encadrée de ChatGPT pour booster Siri et les outils d’écriture. Mais selon Sundar Pichai, PDG de Google, cette exclusivité touche à sa fin : Gemini, le modèle IA maison de Google, pourrait bientôt être disponible pour les utilisateurs d’iPhone. L’information, dévoilée dans le cadre du procès antitrust contre Google, s’est vite propagée. Tim Cook aurait confirmé à son homologue ce virage stratégique : d’autres modèles tiers s’apprêtent à rejoindre l’aventure sur iOS 19.

Cette ouverture ne serait d’ailleurs pas limitée à Google : Claude, Perplexity ou Le Chat de Mistral pourraient aussi se positionner. Si Apple reste discrète sur la liste des heureux élus, l’objectif est limpide : offrir à ses utilisateurs une palette d’outils IA pour répondre à toutes les exigences, de la rédaction créative à l’analyse d’images.

Un partenariat Apple-Google : enjeux et perspectives

Intégrer Gemini, c’est bien plus qu’un simple « plus » fonctionnel. C’est admettre que la suprématie dans le domaine de l’IA ne passe plus forcément par l’autosuffisance. Pour Apple, l’enjeu est double : regagner du terrain face à la concurrence, tout en gardant le contrôle sur la sécurité et la confidentialité, deux piliers de son identité. À l’image de l’intégration de ChatGPT, toutes les requêtes transiteront par les serveurs Apple, garantissant anonymat et non-exploitation des données à des fins de réentraînement.

Côté Google, l’accès à l’écosystème iPhone est une victoire stratégique : Gemini toucherait ainsi des millions d’utilisateurs, amplifiant son empreinte dans le grand public. L’histoire entre les deux géants est d’ailleurs riche : YouTube, Google Maps et surtout la recherche Safari rappellent que la collaboration a toujours été possible, malgré des philosophies très différentes.



Les équipes d'Apple devront faire attention à la manière dont Gemini sera intégré à iOS. Si le curseur est poussé trop loin, certains utilisateurs pourraient être attirés par Android qui proposera une expérience objectivement meilleure. Le Gemini d'Apple Intelligence ne devrait pas être une version démo des capacités d'Android, sinon gare à l'exode !

Cap sur la WWDC : quelles surprises à venir ?

L’ouverture d’iOS 19 aux IA tierces sera officiellement levée lors de la WWDC 2025, en juin. Les modalités pratiques restent à découvrir : quels modèles seront sélectionnés ? Jusqu’où ira l’intégration ? Siri saura-t-elle basculer intuitivement entre plusieurs IA selon le besoin ? Ces annonces pourraient redéfinir l’expérience iPhone, et donner à la marque à la pomme le coup de fouet nécessaire pour rester dans la course à l’innovation.

Une chose est sûre : la bataille de l’IA sur smartphone ne fait que commencer, et Apple s’apprête à écrire un nouveau chapitre, main dans la main avec ses anciens rivaux.



