Apple étudie Claude et ChatGPT pour alimenter le Siri intelligent en 2026

L'avenir de Siri pourrait prendre une tournure inattendue avec l'intégration de modèles d'intelligence artificielle externes. Selon de récents rapports, Apple serait en discussions avancées avec OpenAI et Anthropic pour réviser en profondeur son assistant vocal, une décision qui témoigne des défis rencontrés par la firme de Cupertino dans sa course à l'IA générative.

Apple étudie un partenariat stratégique pour Siri

Les négociations en cours entre Apple et les deux géants de l'IA révèlent une approche pragmatique de la part de Tim Cook et de ses équipes. Plutôt que de s'entêter uniquement sur ses propres développements internes, Apple explore la possibilité d'intégrer ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic comme épine dorsale technologique de la prochaine génération de Siri.

Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des partenariats déjà établis par Apple, notamment l'intégration actuelle de ChatGPT dans iOS 18 et la récente collaboration avec Anthropic pour Claude Sonnet dans Xcode. Cependant, l'ampleur des discussions actuelles suggère une intégration bien plus profonde, avec des modèles spécialement adaptés aux serveurs Private Cloud Compute d'Apple.

Les tests internes auraient révélé que les modèles d'Anthropic correspondent mieux aux besoins spécifiques de Siri que les solutions développées en interne. Mike Rockwell et Craig Federighi, qui dirigent désormais ce projet après que Tim Cook aurait perdu confiance en John Giannandrea, supervisent ces évaluations techniques approfondies.

Des enjeux financiers et organisationnels complexes

Les négociations butent néanmoins sur des questions financières substantielles. Anthropic réclamerait des frais annuels se chiffrant en milliards de dollars, avec une progression significative d'année en année. Cette exigence pousse Apple à maintenir ses discussions avec OpenAI et d'autres acteurs, afin de conserver ses options ouvertes.

En interne, cette réorientation stratégique génère des tensions au sein de l'équipe Foundation Models d'Apple. Plusieurs ingénieurs spécialisés en IA considèrent cette approche comme un désaveu de leur travail, tandis que d'autres ont déjà quitté l'entreprise. La concurrence salariale avec Meta et OpenAI, qui proposent des packages pouvant atteindre 40 millions de dollars annuels, complique également la rétention des talents.

Une transition progressive vers l'IA de nouvelle génération

Cette stratégie de partenariat n'implique pas pour autant l'abandon total des efforts internes d'Apple. Le projet "LLM Siri" basé sur les modèles propriétaires reste techniquement actif et pourrait voir le jour avec iOS 27 à l'automne 2026. Les fonctionnalités Apple Intelligence personnalisées de Siri, reportées à la fin d'iOS 26, constituent une étape intermédiaire dans cette feuille de route ambitieuse.

L'intégration de modèles tiers dans l'infrastructure Private Cloud Compute présenterait l'avantage de maintenir les standards de confidentialité chers à Apple, tout en offrant des capacités IA de pointe. Cette approche permettrait également de traiter des données plus sensibles localement, sans les transmettre vers des serveurs externes.

Pour les utilisateurs d'iPhone, cette évolution pourrait se traduire par un Siri considérablement plus performant dès 2026, capable de gérer des requêtes complexes avec la fluidité attendue des assistants IA modernes. Apple semble ainsi privilégier l'efficacité utilisateur plutôt que l'orgueil technologique, une approche qui pourrait s'avérer payante face aux attentes croissantes du marché.



Au final, ce sera un aveu d'échec si Apple ne parvenait pas à déployer son propre modèle et serait contrainte d'avoir éternellement recours à des services tiers. On n'en est pas là, mais le retard accumulé reste conséquent. En revanche, si la stratégie fonctionne, Apple sera la seule entreprise à disposer d'IA réellement confidentielle, en local et performante. Attendons 2026.



