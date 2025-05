Apple prépare un nouveau Siri aussi puissant que ChatGPT

Apple prépare une version entièrement repensée de Siri, basée sur une intelligence artificielle aussi puissante que ChatGPT. Ce nouveau Siri, plus conversationnel, plus intelligent et capable d’interagir avec Internet, pourrait marquer un tournant majeur dans la course aux assistants vocaux.

Siri 2.0 à la hauteur de ChatGPT ?

Apple s’apprête à révolutionner son assistant vocal. Selon un rapport publié par Bloomberg le 19 mai 2025, la prochaine version de Siri, basée sur un grand modèle de langage (LLM), atteindrait enfin le niveau de performance de ChatGPT — un cap technologique que l’entreprise visait depuis plusieurs années.

Une IA conversationnelle digne des meilleurs

Apple a développé en interne un tout nouveau Siri, surnommé pour l’instant « LLM Siri », conçu pour fonctionner comme un véritable assistant conversationnel. Des employés ayant testé cette version affirment qu’elle est désormais aussi compétente que ChatGPT, notamment en matière de compréhension contextuelle, de fluidité dans les échanges et de capacité à générer des réponses précises.

Contrairement au Siri actuel, souvent limité à des commandes simples, cette nouvelle mouture serait capable d’interagir de manière naturelle, de synthétiser des informations complexes et de répondre à des questions comme le ferait ChatGPT — voire mieux, selon certaines sources internes.

Une architecture totalement repensée

Ce Siri nouvelle génération s’appuie sur une toute nouvelle architecture logicielle, développée par les équipes d’Apple à Zurich. Elle abandonne la structure fragmentée qui limitait Siri depuis son lancement pour adopter un modèle unifié, similaire aux systèmes d’intelligence artificielle générative modernes.

L’objectif d’Apple est clair : proposer une IA capable de comprendre des requêtes complexes, maintenir un vrai fil de conversation et anticiper les besoins de l’utilisateur. Bref, un Siri à la hauteur de ce qu’on attend en 2025 et surtout des promesses non tenues de la marque.

Ce nouveau Siri pourrait également accéder à Internet pour enrichir ses réponses, tout comme ChatGPT avec sa navigation web. Cette ouverture montre qu’Apple ne se contente plus de rattraper son retard : elle veut offrir une alternative sérieuse aux meilleurs assistants IA existants.

Lancement progressif dès 2025

Apple pourrait dévoiler les premières fonctionnalités de « LLM Siri » lors de la WWDC 2025 en juin, bien qu'une nouvelle rumeur affirme le contraire. Un lancement complet pourrait suivre en 2026, le temps de tester à grande échelle et de peaufiner l’intégration dans l’écosystème Apple.

Fidèle à sa philosophie, la firme mise sur un traitement local des données pour garantir la confidentialité, tout en s’appuyant sur des techniques comme la confidentialité différentielle pour entraîner ses modèles sans compromettre les données personnelles.