Siri : Apple prépare une révolution en intégrant un LLM en 2026

Alors qu'Apple vient tout juste de déployer ses premières fonctionnalités d'IA avec iOS 18, la firme de Cupertino travaille déjà sur une refonte majeure de son assistant vocal. D'après Bloomberg, une toute nouvelle version de Siri basée sur les grands modèles de langage (LLM) est en développement pour une sortie prévue au printemps 2026.

Un assistant vocal plus conversationnel

Le projet, surnommé en interne "LLM Siri", vise à transformer radicalement l'assistant vocal d'Apple pour le rendre beaucoup plus naturel et capable de maintenir de véritables conversations, à l'image de ChatGPT. Cette nouvelle version s'appuiera sur des modèles d'IA avancés développés en interne par Apple pour interagir de façon plus humaine et gérer des tâches complexes.

Le Siri remanié s'appuiera sur de nouveaux modèles d'IA Apple pour interagir de façon plus humaine et gérer les tâches d'une manière plus proche de ChatGPT et de Google Gemini. Il fera également un usage étendu des App Intents, permettant un contrôle plus précis des applications tierces. Le logiciel pourra aussi exploiter les fonctionnalités d'Apple Intelligence, comme la capacité à rédiger et résumer des textes.



Les équipes d'Apple testent actuellement cette version améliorée via une application séparée sur iPhone, iPad et Mac. À terme, elle remplacera complètement l'interface Siri actuelle. Le nouveau Siri pourra notamment mieux comprendre le contexte des demandes, accéder aux données personnelles pertinentes et contrôler plus précisément les applications tierces grâce à une utilisation étendue des "App Intents".

Un déploiement progressif à partir de 2025

Apple prévoit de dévoiler cette refonte majeure lors de sa conférence WWDC 2025, probablement en juin, aux côtés d'iOS 19 et macOS 16 (noms de code : Luck et Cheer). Cependant, le déploiement effectif n'interviendra que plusieurs mois plus tard, au printemps 2026 selon les plans actuels. D'ici là, Apple va continuer d'améliorer Siri progressivement. La mise à jour iOS 18.2 prévue en décembre intègrera déjà ChatGPT, et iOS 18.3 apportera de nouvelles capacités pour comprendre le contexte personnel et interagir avec les applications. Ces évolutions préparent le terrain pour le futur "LLM Siri".



Cette refonte s'inscrit dans la stratégie plus large d'Apple pour rattraper son retard dans l'IA face à des concurrents comme OpenAI ou Google. La firme met notamment l'accent sur la protection de la vie privée comme argument différenciant. Comme le montrent plusieurs offres d'emploi récentes, Apple recherche activement des experts en IA conversationnelle pour mener à bien ce projet ambitieux qui pourrait enfin permettre à Siri de rivaliser avec les assistants nouvelle génération.



Il faudra vraisemblablement attendre encore 2 ans pour avoir un Siri un peu moins bête.



