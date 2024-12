Apple prépare une sonnette connectée avec Face ID pour 2026

Apple s'apprête à entrer dans le marché de la sécurité domestique avec une innovation majeure : une sonnette connectée intégrant la technologie Face ID. Cette nouvelle approche de la maison intelligente pourrait redéfinir nos habitudes quotidiennes en matière de contrôle d'accès.

Une sonnette made by Apple

Le géant de Cupertino développe actuellement une sonnette connectée équipée d'un système de reconnaissance faciale avancé. Son principe de fonctionnement sera similaire au Face ID de l'iPhone : il suffira aux résidents de regarder la caméra pour que la porte se déverrouille automatiquement.



Le dispositif intégrera la puce Secure Enclave d'Apple, garantissant un traitement sécurisé des données biométriques, comme c'est déjà le cas sur les autres produits de la marque. Cette sonnette sera compatible avec les serrures HomeKit existantes, mais Apple pourrait également s'associer à un fabricant spécifique pour proposer une solution complète dès le lancement.

Une stratégie ambitieuse pour la maison connectée

Ce nouveau produit s'inscrit dans une offensive plus large d'Apple sur le marché de la maison intelligente. Le secteur est en pleine expansion, avec des prévisions atteignant 116,4 milliards de dollars d'ici 2029. Pour se démarquer de concurrents comme Ring d'Amazon, Apple mise sur son expertise en matière de confidentialité et de sécurité.

La sonnette intégrera la nouvelle puce "Proxima" d'Apple combinant Wi-Fi et Bluetooth. Elle fait partie d'un écosystème plus vaste comprenant notamment un hub domestique intelligent prévu pour 2025, ainsi qu'une caméra de sécurité intérieure, créant ainsi un écosystème complet capable de concurrencer Amazon entre autres.



Mark Gurman ne s'attend pas à voir ce produit avant 2026, mais son annonce témoigne de l'ambition d'Apple de s'imposer sur le marché de la maison connectée, jusqu'ici dominé par Amazon et Google. Cette sonnette intelligente pourrait bien représenter une nouvelle étape dans l'intégration toujours plus poussée des technologies Apple dans notre quotidien.



