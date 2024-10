Le deal Amazon : un Echo Dot 5e génération + une ampoule connectée à -65%, c'est possible !

À l'approche des fêtes de fin d'année, Amazon enchaîne les promotions avec qu'un seul objectif en tête : vous faire craquer. Si vous êtes du genre à résister face aux promotions que vous voyez sur internet, il y a peu de chances que celle-ci vous laisse indifférent. En effet, Amazon propose son enceinte Echo Dot de 5e génération avec dans le pack... une ampoule connectée. Le combo parfait pour commencer à connecter une maison en domotique !

Le deal à ne surtout pas rater

Pour une durée limitée, Amazon propose en ce moment un deal particulièrement intéressant qui concerne son enceinte connectée Echo Dot de 5e génération ainsi qu'une ampoule intelligente E27 de la marque Sengled. Les clients Amazon peuvent bénéficier de ces deux produits à seulement 27,99€ au lieu de 79,98€, ce qui représente tout de même une économie de -65%. Autant dire que Amazon comme Sengled sacrifient complètement leur marge de bénéfice !



Si vous n'avez encore aucun appareil connecté à votre domicile, ce type de pack peut être intéressant, car il vous permettra de gérer la lumière d'une pièce avec la commande "Alexa". Si cela vous intéresse, vous pourrez après ajouter d'autres ampoules de Sengled ou d'une autre marque, à condition que celle-ci soit compatible avec Alexa.

Le kit de démarrage pour une maison connectée

Echo Dot (5e génération)



Avec ses performances audio largement améliorées, cette nouvelle version de l'Echo Dot vous offre une expérience sonore immersive, avec des voix plus claires et des basses plus profondes. L’Echo Dot est polyvalente : elle diffuse votre musique depuis plusieurs services comme Amazon Music, Apple Music ou Spotify et répond à vos commandes vocales pour vous simplifier la vie. Vous pouvez demander à Alexa des informations, programmer des routines pour contrôler vos appareils connectés, ou même l’utiliser pour créer un système home cinéma avec Fire TV. Un autre point fort est la protection de la vie privée, grâce à des contrôles comme le bouton d'arrêt du microphone, garantissant une tranquillité d'esprit.

Ampoule connectée Sengled



La Sengled Ampoule intelligente LED (E27) possède la compatibilité améliorée avec Matter, ce qui facilite son intégration avec des plateformes comme Amazon Alexa, Google Assistant ou encore Apple HomeKit. Sa configuration est simplifiée via Alexa, ce qui vous permet de la mettre en place en quelques minutes seulement. Économique et respectueuse de l’environnement, elle offre une luminosité puissante de 800 lumens avec une consommation réduite de 9 watts, permettant de réduire jusqu’à 85 % de consommation d’énergie sans perte de qualité. Vous pouvez également contrôler l’éclairage par commandes vocales ou via l’application mobile pour ajuster l’intensité lumineuse et créer des routines automatisées.

C'est le moment d'en profiter, l'Echo Dot 5e génération et l'ampoule Sengled, c'est en promotion et ça se passe chez Amazon France à seulement 27,99€.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.