Echo Show 21 et 15 : les écrans connectés d'Amazon font peau neuve

À quelques jours du Black Friday, Amazon frappe fort en dévoilant deux nouveaux écrans connectés : l'Echo Show 21 et une nouvelle version de l'Echo Show 15. Ces appareils, qui s'inscrivent dans la lignée des écrans connectés du géant américain, viennent concurrencer directement l'écosystème HomeKit d'Apple avec des fonctionnalités avancées pour la maison connectée.

Un écran XXL et des performances audio optimisées

L'Echo Show 21 se démarque par son imposant écran Full HD de 21 pouces, offrant une surface d'affichage bien plus grande que l'Echo Show 15. Amazon n'a pas lésiné sur la partie audio avec des basses deux fois plus puissantes et une technologie d'adaptation acoustique à la pièce. La caméra fait également un bond en avant avec un champ de vision doublé et un zoom 65% plus performant que la génération précédente, à la manière de Center Stage.



Le nouvel Echo Show 15 bénéficie des mêmes améliorations audio et vidéo, dans un format plus compact. Les deux modèles intègrent une technologie de réduction de bruit pour des appels plus clairs, même dans un environnement bruyant comme une cuisine.



Mis à part le format et quelques mises à jour bienvenues, l'assistant vocal Alexa devrait être le même que sur les autres Echo. Amazon a prévu d'intégrer de l'IA générative sur Alexa mais on ne sait pas quand ni comment.

Un hub domotique complet pour rivaliser avec HomeKit

Amazon positionne clairement ses nouveaux Echo Show comme des centres de contrôle pour la maison connectée. Équipés d'un hub domotique intégré, ils sont compatibles avec les principaux standards du marché : Matter, Wi-Fi 6E, Thread et Zigbee. Une polyvalence qui leur permet de gérer facilement les appareils connectés comme les ampoules, les caméras ou les prises, via commandes vocales ou tactiles.



La partie multimédia n'est pas en reste puisque les deux modèles intègrent Fire TV, permettant d'accéder aux principales plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video...). Une fonctionnalité qui rappelle AirPlay sur les appareils Apple, avec la possibilité de basculer le contenu d'un écran à l'autre de manière fluide.



Les Echo Show 15 et Echo Show 21 sont disponibles dès maintenant sur Amazon.fr aux prix respectifs de 329,99€ et 439,99€. Des accessoires comme des cadres décoratifs (39,99€/43,99€) et un support ajustable premium (109,99€) sont également proposés.



Pour rappel, Apple n'a toujours pas d'écran connecté dans son catalogue, même si les rumeurs évoquent régulièrement le développement d'un HomePod avec écran. En attendant, Amazon continue d'innover sur ce segment avec des produits de plus en plus aboutis.

