iOS 18.4 : quels sont les aspirateurs robots compatibles HomeKit ?

Avec la sortie d'iOS 18.4 cette semaine, Apple apporte enfin une fonctionnalité très attendue à son application Maison : la prise en charge des aspirateurs robots. Grâce à la norme Matter, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais intégrer ces appareils à leur écosystème HomeKit, simplifiant ainsi la gestion de leur maison connectée. Découvrons ensemble quels modèles sont compatibles et ce que cette nouveauté apporte au quotidien.

Une intégration qui simplifie la vie quotidienne

L'arrivée des aspirateurs robots dans HomeKit transforme la façon dont vous pouvez gérer votre intérieur connecté. Désormais, ces appareils s'intègrent naturellement dans l'application Maison aux côtés de vos autres accessoires intelligents.

Cette intégration permet de créer des scénarios plus complets. Imaginez par exemple un scénario "Départ" qui, en plus d'éteindre les lumières et d'activer l'alarme, lance automatiquement votre aspirateur robot. Ou encore un scénario "Soirée" qui nettoie le salon avant l'arrivée de vos invités.

L'un des principaux avantages réside dans le contrôle vocal via Siri. Vous pouvez simplement demander à votre assistant vocal de nettoyer une pièce spécifique ou de lancer un cycle de lavage, sans avoir à ouvrir une application dédiée. Cette intégration s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'Apple visant à unifier l'expérience utilisateur.

Toutefois, il est important de noter que certaines fonctionnalités avancées resteront accessibles uniquement via les applications des fabricants. La cartographie détaillée, les paramètres d'évitement d'obstacles ou encore les itinéraires personnalisés nécessiteront toujours l'utilisation des applications natives.

Les modèles compatibles : l'embarras du choix

Grâce à la norme Matter, plusieurs fabricants majeurs ont rapidement annoncé la compatibilité de leurs appareils avec HomeKit. Voici un aperçu des modèles actuellement supportés :

Roborock

La marque chinoise est l'une des premières à proposer cette compatibilité sur plusieurs modèles haut de gamme :

S8 MaxV Ultra

Qrevo Curv, Edge et Master

Série Saros (Z70, 10, 10R)

D'autres modèles comme le S8 Max Ultra et le Qrevo Slim devraient recevoir cette mise à jour dans les semaines à venir.

Ecovacs

Le fabricant déploie progressivement la compatibilité sur sa gamme premium :

Deebot X2 et X2 Combo

Deebot T50 et T50 Max

Deebot X8

Autres marques

SwitchBot propose déjà la compatibilité sur son modèle S10 Robot Vacuum and Mop. De son côté, iRobot a annoncé que son Roomba Combo 10 Max recevra prochainement une mise à jour pour supporter HomeKit, sans préciser de date exacte.

Cette diversité d'appareils compatibles offre un large choix aux utilisateurs Apple, que ce soit pour les modèles d'entrée de gamme ou les solutions premium combinant aspiration et lavage. La compatibilité HomeKit représente une véritable valeur ajoutée pour les possesseurs d'iPhone et autres appareils Apple. Elle permet enfin d'intégrer pleinement ces robots dans un écosystème domotique unifié, sans passer par des solutions tierces comme Homebridge.

Si vous envisagez l'achat d'un aspirateur robot et que vous êtes utilisateur Apple, cette compatibilité mérite désormais d'être un critère de choix important. Pour les possesseurs de modèles compatibles, n'oubliez pas de vérifier les mises à jour de firmware disponibles pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.



Via