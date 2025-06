Apple a révélé que 82 % des iPhone compatibles utilisent déjà iOS 18, moins d’un an après sa sortie. Ce taux d’adoption massif confirme une fois de plus la domination d’Apple sur Android en matière de mises à jour logicielles.

iOS 18 adopté par 82 % des iPhone compatibles

Apple a annoncé ce 5 juin 2025 que 82 % des iPhone compatibles tournent désormais sous iOS 18. Ce chiffre impressionnant, atteint moins d’un an après la sortie du système en septembre 2024, démontre une nouvelle fois la supériorité d’Apple en matière de déploiement logiciel. Sur les iPhone sortis au cours des quatre dernières années, le taux d’adoption atteint même 88 %.

En comparaison, Android continue de souffrir d’une fragmentation structurelle : les dernières versions du système d’exploitation de Google mettent souvent plus d’un an à atteindre une part significative du parc installé — et ne dépassent que rarement les 30 à 40 % sur les appareils compatibles, même longtemps après leur lancement.

Une mise à jour rapide, même sur les anciens modèles

iOS 18 est compatible avec tous les iPhone qui supportaient déjà iOS 17, ce qui inclut des modèles sortis dès 2018 comme l’iPhone XR. L'iPhone XR qui sera d'ailleurs incompatible avec iOS 26. Cette politique de longévité permet à Apple de maintenir un très haut niveau de sécurité et de cohérence sur sa plateforme, en s’assurant que la majorité de ses utilisateurs bénéficie rapidement des dernières fonctionnalités.

Côté iPad, la tendance est similaire : 71 % des appareils compatibles utilisent iPadOS 18, un chiffre qui monte à 81 % pour les modèles récents.

Une stratégie efficace basée sur le contrôle matériel et logiciel

Si Apple peut atteindre ces chiffres, c’est parce qu’il contrôle à la fois le matériel et le logiciel de ses appareils. Contrairement à Android, où les constructeurs tiers doivent adapter les mises à jour à une multitude de modèles, Apple peut proposer une mise à jour uniforme, simple à installer, et toujours proposée dès le jour de sa sortie pour tous les appareils pris en charge.

Cela permet également une adoption rapide de fonctionnalités avancées comme Apple Intelligence, la nouvelle couche d’IA intégrée à iOS 18 sur les iPhone équipés de puces A17 Pro ou A18. Ce genre d’innovation reste difficile à généraliser sur Android, où le matériel varie trop d’un fabricant à l’autre.

Une base solide pour iOS 26

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler iOS 26 (19) à la WWDC dans quatre jours, cette forte adoption d’iOS 18 permet à la marque de construire ses nouvelles fonctionnalités sur une base homogène et largement déployée. Cela renforce encore l’écosystème Apple, qui reste l’un des plus cohérents et fluides du marché.