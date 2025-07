La meilleure nouveauté d'iOS 26 est le filtrage de l’appel

Alors qu'iOS 26 ouvre les appels et messages cellulaires aux apps tierces, l'application native "Téléphone" d'Apple évolue également grandement. Outre un nouveau design simplifié, et déroutant au premier contact, elle propose plusieurs outils qui figurent parmi les meilleures nouveautés du cru. Notre préférée ? Le filtrage d'appel, nommé Call Screening en anglais par Apple.

Le filtrage d'appel 2.0

Apple introduit donc une véritable fonctionnalité de filtrage des appels dans iOS 26, visant à réduire les interruptions causées par les appels indésirables sur iPhone, un fléau qui ne touche pas seulement les français. Cette option, intégrée à l’iconique application "Téléphone", intercepte les appels provenant de numéros inconnus avant qu’ils ne fassent sonner l’appareil. Les appelants doivent alors s’identifier en expliquant la raison de leur coup de fil, permettant à l’utilisateur de décider s’il souhaite accepter l’appel ou le rediriger vers la messagerie vocale.

La fonctionnalité Filtrage de l’appel répond automatiquement aux numéros inconnus sans vous interrompre. Une fois que la personne a indiqué son nom et la raison de son appel, votre téléphone sonne et vous pouvez décider de décrocher – ou non.

Cette fonctionnalité, déjà présente sur des appareils comme les Google Pixel, est une nouveauté bienvenue pour les utilisateurs d’iPhone, qui espèrent ainsi mieux gérer les appels de spam et de démarchages en tout genre.



Disponible depuis la première version bêta pour développeurs d’iOS 26, le filtrage des appels sera inclus dans la bêta publique prévue ce mois-ci. Elle fonctionne en arrière-plan, mais nécessite une activation préalable via les réglages de l’application Téléphone à la section "filtrer les appels entrants".



Accessible sur tous les iPhones compatibles avec iOS 26, elle ne dépend pas d’Apple Intelligence, ce qui la rend utilisable même sur des modèles plus anciens. Cependant, elle est limitée à certaines langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le japonais, le coréen, le mandarin, le cantonais, le portugais et l’espagnol.

Une chose est sûre, elle risque de faire de l'ombre à Orange Téléphone et autre BeGone, car elle permet de ne pas être dérangé et d'avoir tout de même une idée du pourquoi de l'appel. S'il s'agit de quelqu'un de sérieux, il laissera un mot et vous pourrez décrocher ou le rappeler.

Comment activer le filtrage des appels ?

Pour activer le filtrage, il suffit d’aller dans les Réglages, de sélectionner l’application Téléphone et d’activer l’option « Filtrer les appels entrants ». Une fois configurée, la fonctionnalité intercepte automatiquement les appels de numéros inconnus, demandant à l’appelant de s’identifier. L’utilisateur reçoit ensuite une notification affichant le nom, le numéro et une courte transcription de la raison, avec la possibilité d’accepter ou de rejeter l’appel.



Testée depuis un mois, cette fonction s’est révélée efficace, évitant les sonneries intempestives tout en nous informant via une notification discrète dans la Dynamic Island. Elle rappelle la fonctionnalité Live Voicemail d’iOS 17, mais agit automatiquement.

Filtrez les numéros inconnus

Avec iOS 26, vous pouvez également maintenant séparer les numéros inconnus du reste avec de nouveaux outils de filtrage qui détectent les spams et vous permet­tent de contrôler qui apparaît dans vos conversations dans Messages, ainsi que dans vos appels récents dans Téléphone et FaceTime. Un vrai plus supplémentaire en ces temps d'harcèlement non stop par les démarcheurs.

L’app Téléphone patiente à votre place

Dernier point notable qui fait de l'app Téléphone la plus intéressante d'iOS 26 (avec l'application Games), Apple a développé un assistant de mise en attente qui garde votre place dans la file jusqu’à ce qu’on vous réponde, et vous avertit lorsque c’est à votre tour. En clair, vous appelez un service client quelconque, on vous fait patienter en musique, iOS prend la main et vous notifiera une fois que vous aurez un humain à l'autre bout du fil.

Qui n'a pas encore testé iOS 26 et son "Liquid Design" ?