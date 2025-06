AutoMix est la meilleure nouveauté d'Apple Music sous iOS 26

Apple Music sous iOS 26 arbore une refonte esthétique Liquid Glass, accompagnée de plusieurs nouveautés dont AutoMix, une fonctionnalité qui crée des transitions entre chansons dignes d’un DJ. Faisons le tour des changements du service musical d'Apple.

C'est quoi AutoMix ?

AutoMix utilise l’étirement du temps et l’alignement des tempos pour passer d’une piste à l’autre au « moment parfait », en analysant la tonalité et le rythme pour des transitions fluides. Remplaçant le fondu enchaîné, AutoMix est disponible dans Apple Music après la mise à jour vers iOS 26 et iPadOS 26.

Actuellement en bêta pour les développeurs, AutoMix est, à juste titre, considérée comme l’une des fonctionnalités phares d’iOS 26. Bien qu’Apple décrive AutoMix comme utilisant une « intelligence » pour l’alignement des tempos, ce n’est pas une fonctionnalité d’Apple Intelligence et elle fonctionne sur tous les iPhones compatibles, pas seulement les modèles récents. Cependant, un abonnement Apple Music reste requis.



eurofans and others with apple music, AutoMix is CRAZY

I just got von dutch transitioning into hush hush 😭

ART pic.twitter.com/kSa04Kut6D — Kubas (@kubasaak) June 9, 2025

Autres nouveautés d’Apple Music

iOS 26 propose également la traduction des paroles pour les chansons en langues étrangères, une option de prononciation des paroles pour chanter correctement, et la possibilité d’épingler des playlists favorites en haut de l’application Musique. Les playlists épinglées sont accessibles via un nouveau widget sur les écrans d’accueil et de verrouillage, ce qui est très pratique.

Disponibilité

iOS 26 est actuellement disponible pour les développeurs (depuis lundi 9 juin), avec une bêta publique prévue pour juillet et un lancement grand public cet automne, en parallèle des nouveaux modèles d’iPhone, dont le très attendu iPhone 17 Air.

