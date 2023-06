Ces 5 nouveautés Apple Music sur iOS 17 vont tout changer !

Sur le marché du streaming, le service qui a tendance à innover le plus souvent, c'est Spotify, le géant suédois souhaite à tout prix conserver sa place de leader qui est de plus en plus menacée par Apple Music. Toutefois, sur le service de streaming pommé, nous sommes aussi gâtés, on retrouve souvent des nouveautés et améliorations au fil des grosses mises à jour. Avec iOS 17, plusieurs évolutions vont avoir lieu sur Apple Music !

Apple Music va se moderniser

Considéré comme le meilleur service de streaming du moment grâce en partie à son catalogue et les multitudes de musiques compatibles Lossless, Dolby Atmos et Audio Spatial, Apple Music a encore plus d'un tour dans son sac pour acquérir de nouveaux abonnés et faire grossir sa part de marché dans le monde ! Dès la sortie d'iOS 17 à la rentrée, les utilisateurs vont bénéficier de plusieurs changements au niveau de l'interface, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

Les playlists collaboratives

Apple Music sur iOS 17 va innover dans le social et vous rapprocher de vos amis. Apple va proposer des playlists collaboratives, cela signifie que vous pourrez être plusieurs utilisateurs à ajouter une musique dans une playlist, les droits administratifs ne seront plus limités qu'à une seule personne. Cela permettra de faire découvrir de nouvelles musiques à ses proches et pourquoi pas d'organiser de belles playlists à plusieurs pour des soirées entre amis.



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, en tête de chaque playlist, vous aurez le résumé des personnes qui ont la main pour ajouter/supprimer un morceau. À côté de chaque morceau ajouté, vous retrouverez la petite image de profil de la personne qui a ajouté le titre.

Une interface qui claque !

Au niveau de l'interface, celle-ci deviendra plus moderne avec iOS 17. Fini la pochette carrée de l'album au-dessus du lecteur, désormais l'image prendra la totalité de l'écran et ira même jusqu'à la Dynamic Island. Une approche nettement plus moderne qui existe déjà chez certains services concurrents. À noter également que vous pourrez avoir des animations, comme par exemple la flamme du briquet de Taylor Swift qui bouge.



Le lecteur de musique adopte aussi un effet de profondeur lorsqu'il est réduit, ce qui donne l'impression qu'il flotte au-dessus du reste de l'interface utilisateur quand vous utilisez l'application. Enfin, Apple a adopté une police de caractères plus grande et plus lisible pour faciliter la lecture des chansons non synchronisées.

Le fond croisé, pour une transition entre les musiques... sans blanc !

Quand vous écoutez une playlist, vous pouvez parfois avoir un blanc entre deux musiques, cela a toujours existé entre deux morceaux qui s'enchainent. Avec Apple Music sur iOS 17, c'est désormais terminé, la transition continuera à se faire en douceur, mais vous n'aurez plus aucun blanc.



Cette fonctionnalité est apparue depuis longtemps chez la concurrence, Apple ne fait juste que rattraper son retard. Il était temps que le fond croisé arrive...

SharePlay débarque sur CarPlay

Si vous êtes un utilisateur de CarPlay dans votre voiture et que vous avez installé la bêta, vous avez peut-être remarqué qu'un nouveau bouton s'est incrusté en haut à droite du lecteur de musique. Vous l'aurez reconnu, c'est le bouton SharePlay. Cette nouvelle fonctionnalité permet de donner la main à un passager de la voiture pour le choix d'une musique, il pourra tout gérer directement depuis son iPhone sans toucher le vôtre ou même contrôler CarPlay.



Le passager souhaitant contrôler la musique et vous faire découvrir des musiques que vous allez adorer pourra rejoindre la gestion de la lecture via une notification ou en scannant un QR code.

Apple Music Sing sur Apple TV

Sur l'Apple TV (avec tvOS 17), les abonnés à Apple Music pourront profiter d'un karaoké avec en arrière-plan les images des personnes devant la TV en train de chanter. Bien sûr, c'est compatible Continuity Camera pour jumeler votre iPhone, iPad ou Mac avec votre Apple TV, pas besoin d'acheter une webcam exprès pour cela ! Il y aura aussi la possibilité de réduire la voix de l'artiste afin de profiter pleinement de la musique pour votre karaoké.



Rendez-vous en septembre 2023 pour découvrir toutes les nouveautés d'Apple Music sur iOS 17 et iPadOS 17.

Notre coup de cœur est sans aucun doute les playlists collaboratives qui vont être sensationnelles pour faire apprécier de nouvelles musiques à ses proches.



Source