Carbon, l'alternative française à Spotify et Apple Music pour les fans d'électro

Dans un marché du streaming musical dominé par des géants comme Spotify et Apple Music, une application française nommée Carbon fait son entrée avec une proposition audacieuse et innovante. Lancée récemment, cette plateforme se consacre exclusivement à la musique électronique underground et promet de transformer l'expérience d'écoute tout en offrant une rémunération plus équitable aux artistes.

Une plateforme dédiée à l'électro underground

Carbon n'est pas une simple copie des plateformes de streaming existantes. Elle se distingue par son approche ciblée, en se concentrant exclusivement sur la musique électronique. Ce choix stratégique n'est pas anodin, comme l'explique Edouard Steegmann, PDG de la startup :

C'est un genre qui est en très forte croissance, notamment auprès d'un public jeune, mais un peu délaissé par les plateformes de streaming classiques.

L'application, disponible gratuitement sur iOS (avec une version Android et une webapp prévues prochainement), propose déjà un catalogue impressionnant. Initialement lancée avec 8 000 morceaux, la plateforme en compte désormais plus de 100 000, couvrant divers sous-genres comme la techno, la deep house, la house et les musiques minimales. Ce qui fait la force de Carbon, c'est sa capacité à mettre en avant des artistes indépendants et des labels underground, souvent négligés par les plateformes généralistes.

L'expérience utilisateur a été entièrement repensée pour faciliter la découverte musicale. Grâce à la fonctionnalité "Discover", les utilisateurs peuvent explorer rapidement des morceaux via des extraits de 30 secondes, les évaluer instantanément et bénéficier d'algorithmes de recommandation avancés. Carbon propose également des outils uniques pour explorer les catalogues par labels, permettant de suivre leurs actualités et de recevoir des notifications sur les sorties.

Un modèle économique encourageant pour les artistes

La véritable innovation de Carbon réside dans son modèle économique, qui rompt avec les pratiques établies du secteur. Contrairement aux plateformes traditionnelles qui rémunèrent les artistes en fonction du nombre de streams, Carbon propose une approche radicalement différente.

Sur Carbon, les artistes reprennent le contrôle de la monétisation de leur musique. Ils peuvent mettre en place des abonnements à leur contenu, vendre du merchandising, proposer des sessions live, offrir des accès en avant-première et commercialiser leurs albums directement. Les fans peuvent même laisser des pourboires du montant de leur choix, créant ainsi une relation plus directe et personnalisée entre les artistes et leur public.

Cette approche vise à garantir une rémunération au moins dix fois supérieure à celle de Spotify pour chaque écoute.. Carbon s'inspire de l'âge d'or des supports physiques, où vinyles et CD créaient une relation privilégiée entre artistes et fans, tout en l'adaptant à l'ère numérique, un peu à la manière de Qobuz.

Des fonctionnalités exclusives pour une expérience enrichie

Carbon se démarque également par ses fonctionnalités exclusives qui enrichissent l'expérience d'écoute. L'une des plus notables est l'accès à des "Premieres", des morceaux disponibles en avant-première, parfois jusqu'à un mois avant leur sortie officielle. Par exemple, un EP de l'artiste djebali avec un titre et deux reworks d'Arapu et Okain a été proposé en exclusivité sur la plateforme.

La qualité sonore est également mise en avant, avec une diffusion en haute définition qui permet aux auditeurs de profiter pleinement de chaque beat, basse et mélodie. L'interface intuitive et épurée facilite la navigation et l'organisation des morceaux, que ce soit par artiste, par piste ou par label.

Pour les utilisateurs, Carbon propose actuellement un abonnement mensuel au prix attractif de 2,99 euros. Des formules plus onéreuses sont prévues à l'avenir, offrant des fonctionnalités avancées comme le téléchargement de morceaux pour le mixage, une meilleure qualité audio ou encore l'accès à un plus grand nombre de titres exclusifs chaque mois. Pour les fans d'électro, Carbon est une app à ne pas manquer !

Télécharger l'app gratuite Carbon