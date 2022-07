TikTok Music bientôt disponible pour concurrencer Apple et Spotify ?

TikTok Music pourrait être le prochain concurrent d'Apple Music et de Spotify, car ByteDance, la société mère de TikTok, vient de déposer une demande de marque pour son éventuel service de streaming musical aux États-Unis. Une mauvaise nouvelle pour les géants américains et suédois qui dominent actuellement le marché.

TikTok veut aller sur le streaming

Repéré par Business Insider, ce dépôt pourrait signifier que le géant chinois des médias sociaux pourrait se préparer à concurrencer Apple Music et Spotify dans un avenir proche.



Comme vous le savez peut-être, TikTok est déjà une plaque tournante pour la découverte de nouvelles musiques. En outre, il contribue à faire connaître les chansons au grand public et à les placer en tête des classements tels que le Billboard 100, le Spotify Viral 50 et les listes de lecture personnalisées d'Apple Music.



La marque TikTok Music a été déposée aux États-Unis en mai. Elle pourrait être utilisée pour "une variété de produits et services, y compris une application mobile qui permettrait aux utilisateurs d'acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles."

D'autres cas d'utilisation possibles pour "TikTok Music" dans la demande de ByteDance comprennent une application qui permettrait aux utilisateurs de "diffuser de l'audio et de la vidéo en direct", ainsi que la possibilité de "modifier et de télécharger des photographies comme couverture de listes de lecture" et de "commenter de la musique, des chansons et des albums."



Si cela s'avère être le cas, Apple Music et Spotify auraient une sérieuse concurrence. TikTok, par exemple, est la seule application non-Facebook à dépasser les 3 milliards de téléchargements dans le monde et, encore une fois, c'est un énorme booster pour les artistes en tout genre.



Josh Gerben, avocat spécialisé dans les marques, du cabinet Gerben Law Firm, a déclaré à nos confrères :

En général, une entreprise de la taille de TikTok ou de ByteDance ne dépose des demandes d'enregistrement de marques que pour les éléments qu'elle envisage sérieusement. Si vous regardez les dépôts de marques de n'importe quelle grande entreprise, vous verrez des demandes qui n'ont jamais abouti. Mais souvent, elles le sont. Et très souvent, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent sérieusement.

Pensez-vous que TikTok aurait sa chance face à Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer et autre ?

