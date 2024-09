Apple Music Super Bowl LVIII : Kendrick Lamar sera l’artiste de l’édition 2025 !

Chaque année, un concert inédit a lieu à la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis, l’occasion pour un artiste américain d’interpréter plusieurs de ses morceaux devant des centaines de millions de personnes. L’année dernière, l’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show accueillait la star Usher, pour 2025, Apple Music (qui est le sponsor) a sélectionné… Kendrick Lamar !

Kendrick Lamar sera l’artiste de 2025 pour la mi-temps de la finale du Super Bowl

Pour la deuxième année consécutive, Apple Music continue de s’imposer comme sponsor officiel du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, l’événement sportif le plus suivi aux États-Unis. Le 9 février 2025, les regards seront tournés vers la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl LIX, où Kendrick Lamar, l’un des artistes les plus influents du moment, assurera le tant attendu Halftime Show.



Ce n’est pas la première fois que Kendrick Lamar se produira lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. En 2022, il avait déjà enflammé la scène en compagnie de légendes telles que Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige et Snoop Dogg. Toutefois, cette fois-ci, le rappeur primé sera la star principale du show, ce qui promet une performance mémorable.

La décision de confier le spectacle à Lamar n’est pas anodine. En effet, l’artiste a marqué l’histoire en devenant le premier rappeur à recevoir un prix Pulitzer pour la musique, un exploit rare qui a confirmé son statut de pionnier dans l’industrie. Ce succès a sans doute pesé dans la balance pour convaincre Apple et les organisateurs du Super Bowl de lui confier cette tâche prestigieuse.



L’année 2024 a été particulièrement fructueuse pour Kendrick Lamar, notamment grâce à son titre “Not Like Us”, qui a dominé les classements sur Apple Music et les autres plateformes de streaming. Le morceau a également explosé les ventes sur iTunes.



Dans un communiqué de presse, Lamar a déclaré que « le Super Bowl a fait le bon choix », soulignant que le rap est aujourd’hui le genre musical le plus influent aux États-Unis et au-delà.



Pour les abonnés d’Apple Music, ce Super Bowl LIX promet encore plus de contenus. Avant et après le spectacle, des contenus exclusifs avec Kendrick Lamar seront proposés via l’application, ce qui permettra aux fans de plonger plus profondément dans l’univers de l’artiste. Apple compte également réitérer une initiative introduite l’année dernière avec le concert d’Usher : un replay de l’événement sera disponible sur Apple Music, avec une expérience immersive en audio spatial pour ceux qui voudront revivre ce moment unique.



Avec des millions de téléspectateurs attendus et un show qui s’annonce spectaculaire, Kendrick Lamar et Apple Music promettent de faire de cette édition 2025 du Super Bowl un événement inoubliable.