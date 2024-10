Apple Music : les artistes peuvent désormais partager leurs setlists de concert

Apple vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sur Apple Music qui va ravir les artistes et leurs fans. Désormais, les musiciens peuvent transformer la setlist de leurs concerts en playlist officielle sur la plateforme de streaming.

Revivre le concert ou découvrir la tournée à venir

Grâce à cet outil intégré directement dans Apple Music for Artists, les artistes peuvent partager l'expérience live avec leur public. Que ce soit pour permettre aux fans de revivre le concert auquel ils ont assisté, ou pour donner un avant-goût des titres joués pendant la tournée à venir, ces playlists "setlists" offrent une nouvelle façon d'interagir avec les auditeurs.

Non seulement les abonnés Apple Music pourront retrouver ces playlists directement sur la page de l'artiste, mais elles seront aussi mises en avant sur Shazam, dans les pages de concerts sur l'app, ainsi que dans la recherche Spotlight sur iOS. Une belle opportunité pour les artistes de promouvoir leurs dates de tournées et de faire découvrir leur univers.

Déjà adopté par les plus grands noms

Si la fonctionnalité est désormais ouverte à tous les artistes, Apple Music proposait déjà depuis l'année dernière plus de 450 playlists "setlists" de stars comme Taylor Swift, Beyoncé ou encore Post Malone.

Nul doute que cette nouvelle possibilité de créer facilement des playlists au plus proche de l'expérience live va séduire de nombreux artistes, et ravir les mélomanes en quête de nouvelles façons de découvrir leur musique préférée. Une initiative astucieuse d'Apple pour se démarquer et proposer du contenu exclusif sur sa plateforme.



