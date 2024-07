Apple Music for Artists prévient les artistes quand leurs titres sont joués sur des radios

L'application Apple Music for Artists est une petite pépite pour les artistes, elle permet d'avoir un accès à des statistiques très précises et complètes sur les performances de leurs musiques qui sont publiées dans le catalogue d'Apple Music. Ce week-end, la firme de Cupertino a annoncé une grosse nouveauté pour l'application et la version web, les artistes vont pouvoir être avertis quand leurs musiques passent sur une radio diffusée sur Apple Music !

Apple Music for Artists innove avec une nouveauté

Bonne nouvelle pour les petits et grands artistes qui utilisent quotidiennement ou plusieurs fois par mois l'application "Apple Music for Artists". Les données qui s'affichent sur votre tableau de bord vont devenir encore plus complètes ! Jusqu'ici, Apple montrait uniquement les streams, le nombre d'écoutes que font les utilisateurs Apple Music sur les titres, cette visibilité était déjà pertinente et utile, mais aujourd'hui, les données vont aller encore plus loin !



En effet, Apple annonce être dans la capacité technique désormais d'informer les artistes quand leurs musiques passent sur une radio qui est diffusée sur Apple Music. La promesse d'Apple est tout simplement incroyable, car dès que la musique d'un artiste passera sur plus de 40 000 stations de radio à travers plus de 200 pays dans le monde, l'artiste sera averti sur son tableau de bord Apple Music for Artists !

Cette visibilité pour les petits, moyens et grands artistes va littéralement tout changer, car cela va permettre de connaître d'un coup d'œil sur quelles stations de radio sont diffusés leurs titres et quels pays dans le monde diffusent le plus leurs musiques.



Sur son site iTunes Partner, voici ce que déclare Apple :

Dans votre dashboard Apple Music for Artists, vous pouvez maintenant voir quand et où votre musique est diffusée sur plus de 40 000 stations de radio dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Consultez notre article Comprendre vos analyses pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vérifier vos diffusions radio sur Apple Music for Artists.



Nous offrons une expérience premium des diffusions radio grâce à notre programme de partenariat Apple Music, où vous pouvez accéder à des informations radio plus approfondies et étendues. Explorez la vue d'ensemble mondiale des données de diffusions par pays, tranche horaire, station, artiste et chanson, et créez des rapports de diffusion personnalisés avec l'API Radio Spins et un nouvel outil web lancé récemment. Découvrez comment vous pouvez commencer à suivre les diffusions radio mondiales.

Apple ne dit pas comment cela est possible, mais on imagine probablement que Shazam (qui appartient à Apple) y est pour quelque chose. Reste à savoir comment l'entreprise fait pour traquer la musique jouée sur plus de 40 000 stations de radio dans le monde 24h/24 et 7j/7 !

Cette nouveauté est disponible dès maintenant pour les artistes.

