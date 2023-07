TikTok Music vient concurrencer Apple Music et Spotify

TikTok se lance désormais dans le secteur du streaming musical, luttant frontalement avec Apple Music et autre Spotify sur ce marché hautement concurrentiel (et toujours pas rentable). Les propriétaires chinois du populaire réseau social vidéo souhaitent désormais concurrencer Apple Music et Spotify avec leur nouvelle plateforme de streaming musical appelée TikTok Music. La rumeur avait encore vu juste...

TikTok Music ne révolutionne pas le genre

TikTok Music est un service de streaming musical similaire à d'autres plateformes. Il permet aux utilisateurs d'accéder à un catalogue complet de chansons et de les ajouter à leur bibliothèque. TikTok s'est initialement associé à de grandes maisons de disques telles que Universal Music, Warner Music et Sony Music.

Pour rendre la plateforme attrayante, en particulier pour les adolescents, TikTok Music propose des recommandations de chansons et une sélection personnalisée pour aider les utilisateurs à découvrir les chansons qui sont devenues virales sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent créer des listes de lecture collaboratives, importer leur bibliothèque musicale à partir d'autres plateformes et rechercher des chansons en utilisant les paroles. Une fonction d'identification des chansons similaire à celle de Shazam d'Apple est également disponible sur TikTok Music. De plus, les utilisateurs peuvent interagir socialement en laissant des commentaires sur les chansons et les albums. Il est intéressant de noter que l'application propose également une fonction de découverte, permettant aux utilisateurs de trouver des suggestions de chansons en faisant défiler l'écran verticalement, à la manière de l'application TikTok principale.



Cependant, il y a un inconvénient : pour le moment, TikTok Music n'est disponible qu'au Brésil et en Indonésie. Au Brésil, l'abonnement mensuel coûte 3,49 dollars, soit le même prix que celui d'Apple Music dans le pays. La plupart des plateformes de streaming ajustent leurs prix pour les adapter au niveau de vie de chaque marché. En France, par exemple, Apple Music est proposé à 10,99 euros par mois.



TikTok a déclaré à TechCrunch être ravi de présenter un nouveau type de service qui "combine la puissance de la découverte musicale sur TikTok avec un service de streaming de premier ordre". Cependant, aucune information n'indique quand la plateforme sera lancée dans d'autres pays, tels que l'Europe ou l'Amérique du Nord.

TikTok parviendra-t-il à trouver sa place ?

Il ne sera pas facile pour TikTok de surpasser Apple Music et Spotify, qui dominent déjà largement le marché du streaming musical, le géant suédois étant largement devant. À l'échelle mondiale, Apple Music compte plus de 80 millions d'abonnés, tandis que Spotify en compte environ 200 millions. Mais si on prend en compte le fait que le service scandinave offre également une version gratuite financée par la publicité, le compte monte à plus de 500 millions d'utilisateurs. Autant dire qu'il ne reste que des miettes pour les concurrents comme Tidal, Deezer, Prime Music et même YouTube Music.



Cependant, la popularité de la marque TikTok pourrait attirer certains utilisateurs du réseau social vers cette application de streaming musical...

