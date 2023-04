Spotify dépasse les 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur T1 2023

Le numéro un du streaming musical, Spotify, a annoncé que, pour la première fois, il a atteint et dépassé les 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Au 31 mars, la plateforme suédoise a franchi ce cap impressionnant et a vu 515 millions d'utilisateurs se connecter à l'application pour écouter leur musique préférée (certainement aussi quelques podcasts).

Daniel Ek, PDG de Spotify, a annoncé que le premier trimestre 2023 avait été le plus fort de l'entreprise depuis son entrée en bourse en 2018. Cependant, si l'on mesure le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, le trimestre écoulé a été le plus fort jamais enregistré par Spotify. En effet, le premier trimestre de cette année a vu une augmentation de 22 % du nombre d'utilisateurs actifs mensuels par rapport à l'année précédente. Ce même trimestre a augmenté de 5 % par rapport au trimestre précédent.

Mais le plus intéressant reste la proportion d'abonnés payants dans ce demi-milliard. Selon le patron, sur les 515 millions d'utilisateurs mensuels actifs, on compte 210 millions d'abonnés payants. Si l'on compare les statistiques actuelles à celles de l'année dernière, Spotify a enregistré une augmentation de 15 % en un an pour le service d'abonnement mensuel à 9,99 euros.

.@Spotify's strongest Q1 since going public in 2018 and the second largest quarter of MAU growth in our history. Thank you to our teams worldwide for all you accomplished. More here: https://t.co/rkCQ3HWu43 pic.twitter.com/NC8FWGG4sR