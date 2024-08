ChatGPT : OpenAI révèle avoir 200 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine

En très peu de temps après sa mise en ligne, ChatGPT a rapidement connu une forte popularité, puisque ça a été la première intelligence artificielle générative vraiment intéressante et pertinente accessible au public. Cette popularité est aujourd’hui impressionnante, car ChatGPT rassemble un total de 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires, selon OpenAI.

Un succès qui est loin d’être terminé avec l’intégration de ChatGPT dans iOS 18

OpenAI a récemment annoncé que le nombre d’utilisateurs actifs de ChatGPT a franchi une barre symbolique, atteignant désormais plus de 200 millions d’utilisateurs chaque semaine. Ce chiffre impressionnant montre l’adoption massive de cette intelligence artificielle générative par un large public à travers le monde. Ce chiffre impressionnant a doublé en moins d’un an, ChatGPT est passé de 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires en novembre 2023 à 200 millions aujourd’hui.



Plusieurs facteurs expliquent cette croissance rapide. Parmi eux, le lancement des applications mobiles de ChatGPT, qui ont permis à un plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder facilement à cette technologie, ainsi que le déploiement du dernier modèle, ChatGPT-4o. Ce modèle, plus performant et pertinent, a séduit un public plus large grâce à des réponses plus précises et à une meilleure compréhension du langage naturel. De plus on peut ajouter à cela l’interaction vocale avec ChatGPT ou encore le GPT Store afin d’ajouter d’autres IA génératives à son compte.

OpenAI n’a pas précisé la proportion d’utilisateurs payants et gratuits parmi ces 200 millions d’utilisateurs. Toutefois, il est raisonnable de supposer qu’une majorité, probablement plus de 50%, utilise la version gratuite du service, étant donné la faible différence entre les abonnements gratuits et payants.

OpenAI, un pilier dans les entreprises du Fortune 500

L’impact de ChatGPT ne se limite pas aux particuliers. OpenAI a également révélé que 92 % des entreprises figurant dans le classement Fortune 500 utilisent ses solutions. Cette adoption massive dans le monde des affaires montre l’importance croissante des technologies d’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité et l’innovation dans divers secteurs.



En parallèle, l’utilisation de l’API ChatGPT a connu une croissance exponentielle, doublant depuis le lancement de GPT-4o Mini en juillet. Ce succès s’explique par l’intégration de cette API dans une multitude d’applications et services, ce qui permet aux développeurs de bénéficier des capacités avancées de ChatGPT pour améliorer leurs propres produits.

Siri et ChatGPT : une alliance stratégique avec iOS 18

À la WWDC 2024, Apple a révélé son intention d’intégrer ChatGPT à Siri dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Cette intégration permettra à Siri de rediriger les utilisateurs vers ChatGPT pour des questions plus complexes, ce qui va offrir expérience utilisateur bien plus complète et moins frustrante. Avec cette nouveauté, chaque utilisateur d’iPhone qui interagit avec Siri sera comptabilisé parmi les utilisateurs de ChatGPT, ce qui pourrait entraîner une augmentation spectaculaire du nombre d’utilisateurs hebdomadaires d’ici la fin de l’année.



Bien que ChatGPT domine actuellement le marché, la concurrence n’est pas en reste. Google, avec son IA concurrente Gemini, reste un acteur clé dans cette course à l’IA générative. Toutefois, Google n’a pas encore communiqué sur le nombre d’utilisateurs quotidiens ou hebdomadaires de Gemini. Même si elle est arrivée plus tardivement que ChatGPT, l’IA de Google bénéficie d’une visibilité plus importante grâce à l’écosystème Android et Google dans son ensemble. Reste à savoir si Gemini peut rivaliser avec les 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, une question qui demeure, pour l’instant, sans réponse.



