Threads annonce avoir 150 millions d'utilisateurs actifs par mois

Principal concurrent du réseau social X d’Elon Musk, l’application Threads, appartenant à Meta, connaîtrait un joli succès selon les récents propos de Mark Zuckerberg. Grâce à son déploiement en Europe, l’application a gonflé sa base d’utilisateurs qui se connectent tous les mois ! Un signe qui indique clairement que Threads arrive à intéresser et surtout capter l’attention grâce à son contenu.

Threads a gagné 20 millions d’utilisateurs en deux mois

L'application Threads de Meta compte désormais plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels, soit une augmentation d'environ 20 millions de nouveaux utilisateurs depuis février. Mark Zuckerberg a communiqué les derniers chiffres concernant les utilisateurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Meta.

Selon le créateur de Facebook, Threads continue de croître régulièrement, bien qu'à un rythme plus lent que sa croissance explosive initiale. L'application a enregistré plus de 100 millions de téléchargements au cours de sa première semaine, notamment grâce à la connexion partagée avec Instagram et une grosse promotion du service, mais a ensuite connu une nette baisse d'engagement. Au cours des six derniers mois, Threads s'est amélioré et a réussi à mieux conserver ses utilisateurs. À tel point que Mark Zuckerberg a déclaré que le service pourrait devenir la prochaine application de Meta qui comptera un milliard d'utilisateurs.



Reste que Threads est loin d'atteindre les chiffres de X (anciennement connu sous le nom de Twitter). La plateforme d'Elon Musk revendique 550 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde, alors que Threads affiche 150 millions par mois. La différence est subtile, mais cela change tout. On aurait aimé le chiffre quotidien, qui doit être plutôt sous les 50 millions.



Threads est, pour l'instant, unique parmi les applications de Meta en ce sens qu'il n'y a pas de publicité. Cela changera probablement à un moment donné si Threads continue d'étendre sa portée. Zuckerberg a déjà déclaré que l'entreprise ne se concentrerait sur la monétisation qu'une fois que l'application aurait suffisamment grandi. Comme pour Facebook, Instagram et WhatsApp. Pour ça, on lui fait confiance. Autrement, on sait déjà que Meta se sert des données qu'elle collecte dans Threads...

